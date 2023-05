Vanessa Bumbeers/Netflix Camila Queiroz e Maisa Silva interpretam a mesma personagem (Anita) em diferentes épocas





Camila Queiroz e Maisa Silva voltam às telas da Netflix para a continuação da série "De Volta aos 15", inspirada no livro homônimo da escritora Bruna Vieira. O anúncio foi feito pela gigante do streaming, na manhã desta quarta-feira (17), e promete takes de resgate dos anos 2000, diversão e, é claro, muitas tretas. "Já coloquem no calendário: 5 de julho é dia de maratonar", manifestou-se a ex-estrela infantil do SBT por meio de uma publicação no Instagram.





Vanessa Bumbeers/Netflix Maisa Silva





A direção-geral é de Maria de Medicis, e a episódica, de Marina Person e de Ian SBF. "É uma alegria e grande realização poder me juntar a esse projeto. A segunda fase vai elevar ainda mais os momentos nostálgicos, com cenas que homenageiam Charlie Brown Jr., por exemplo, e trará temas urgentes como a diversidade", adiantou de Medicis, que dirigiu "JK", "Babilônia", "Sangue Bom", "Rock Story" e "Segundo Sol", entre outras produções da Globo.



Além de Camila Queiroz e Maisa, retornam ao elenco João Guilherme Ávila, Klara Castanho, Lucca Picon, Yana Sardenberg, Bruno Montaleone e Mariana Rios, que está no comando de "A Grande Conquista", da RecordTV. E tem também novos personagens vividos por Dora Freind, Maria Laura Nogueira, Livia La Gatto, Joe Rodrigues, Lipe Volpatto, João Assunção, Isaac Medeiros, Lucas Deluti e Julia Alves.