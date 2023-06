Reprodução São João: prefeituras gastam mais de R$20 milhões com shows; confira

Depois do Carnaval, a época festiva de São João é a mais aguardada pelos brasileiros. Nos meses de junho e julho são realizados diversos eventos culturais para a celebração de Santo Antônio, São João e São Pedro. A participação do público é tanta, que prefeituras passaram a promover festivais típicos nas últimas décadas. Com isso, a presença de artistas foi se tornando cada vez mais comum.

Em 2023, os municípios de Caruaru-PE, Santa Rita-PB, Maracanaú-CE, Santo Antônio de Jesus-BA e Aracati-CE organizaram festivais de vários dias para comemorar a época. Juntos, eles gastaram mais de R$ 20 milhões somente com contratos artísticos.

Entre as principais atrações mais bem pagas, estão os músicos Wesley Safadão, Xand Avião, Simone Mendes, Mari Fernandez, João Gomes, Zezé Di Camargo e Luciano, Luan Santana e Nattan.

Caruaru - Pernambuco

Uma das cidades mais tradicionais do São João, a cidade de Caruaru, em Pernambuco, preparou um mega evento de 65 dias para comemorar a época. Intitulado "São João 2023 - Cada Vez Maior e Melhor", o festival conta com 25 polos de animação espalhados na cidade e zona rural. A programação lista a apresentação de 1.200 artistas. O festival iniciou em 28 de abril e se encerrá em 1º de julho.

Como destaques, estão o cantor Luan Santana, Ana Castela, João Gomes, Bell Marques, Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Ivete Sangalo. Ao todo, a prefeitura desembolsou mais de 9 milhões apenas com contratações dos artistas mais famosos. Luan Santana recebeu o cachê de R$ 350 mil, enquanto o pagodeiro Léo Santana cobrou R$ 350 mil.

Luan Santana - R$ 490 mil

João Gomes - R$ 470 mil

Bell Marques - R$ 450 mil

Xand Avião - R$ 400 mil

Mari Fernandes - R$ 400 mil

Nattan - R$ 400 mil

Zezé Di Camargo e Luciano - R$ 380 mil

Matheus e Kauan - R$ 360 mil

Eduardo Costa - R$ 350 mil

Leo Santana - R$ 350 mil

Ana Castela - R$ 350 mil

Tarcísio do Acordeon - R$ 320 mil

Simone Mendes - R$ 300 mil

Zé Vaqueiro - R$ 300 mil

Israel e Rodolffo - R$ 300 mil

Murilo Huff - R$ 300 mil

Gustavo Mioto - R$ 300 mil

Joelma - R$ 250 mil

Diogo Nogueira - R$ 250 mil

Calcinha Preta - R$ 220 mil

Mano Walter - R$ 200 mil

Elba Ramalho - R$ 200 mil

Victor Fernandes - R$ 200 mil

Flávio José - R$ 200 mil

Pablo - R$ 190 mil

Felipe Amorim - R$ 160 mil

Priscila Senna - R$ 150 mil

Eric Land - R$ 150 mil

Targino Gondim - R$ 140 mil

Aline Barros - R$ 135 mil

Dorgival Dantas - R$ 130 mil

Gabriel, O Pensador - R$ 125 mil

Forrozão Tropikalia - R$ 120 mil

Raphaela Santos - R$ 120 mil

Ávine Vinny - R$ 120 mil





*Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Daniel, Leonardo, Wesley Safadão com cachês ainda não publicados





Santa Rita - Paraíba

Batizado como "São João Mais Arretado do Brasil", a prefeitura de Santa Rita organizou um festival que acontece entre 8 de junho e 1º de julho. Para isso, foram montados dois palcos, o principal, localizado na Praça do Povo, e o segundo destinado às atrações locais.

Entre os destaques estão os artistas Nattan, Xand Avião, Mari Fernandez, Simone Mendes e Tarcísio do Acordeon. Para garantir a presença dos cantores na cidade com pouco mais de 136 mil habitantes, a prefeitura desembolsou mais de R$ 4 milhões só com contratos de apresentações dos famosos.

Mari Fernandez - R$ 450 mil

Nattan - R$ 450 mil

Xand Avião - R$ 400 mil

Simone Mendes - R$ 350 mil

Tarcísio do Acordeon - R$ 320 mil

Zé Vaqueiro - R$ 300 mil

Rai Saia Rodada - R$ 250 mil

Taty Girl - R$250 mil

Joelma - R$ 250 mil

Vitor Fernandes - R$ 220 mil

Calcinha Preta - R$ 210 mil

Felipe Amorim - R$ 170 mil

Priscila Senna - R$ 150 mil

Solange Almeida - R$ 150 mil

Raphaela Santos - R$ 120 mil

Ávine Vinny - R$ 120 mil

Walkiria Santos - R$ 100 mil









Maracanaú - Ceará

Batizado como "O Maior São João do Planeta", a prefeitura de Maracanaú organizou 40 dias de festejo. Com uma programação vasta de arte e cultura, a festa começou em 10 de junho e finalizará no dia 19 de julho, com apresentações a partir das 18h.

Entre os artistas contratados para o festival estão Wesley Safadão, Alexandre Pires e Seu Jorge, João Gomes, Claudia Leitte e Leo Santana. A prefeitura da cidade de 230 mil habitantes desembolsou mais de R$ 4 milhões para a contratação dos artistas renomados. Safadão levou R$ 700 mil, enquanto a cantora de Axé Music Claudia Leitte levou R$ 400 mil.

Wesley Safadão - R$ 700 mil

Alexandre Pires e Seu Jorge - R$ 580 mil

João Gomes - R$ 450 mil

Claudia Leitte - R$ 400 mil

Xand Avião - R$ 400 mil

Leo Santana - R$ 350 mil

Tarcísio do Acordeon - R$ 250 mil

Taty Girl - R$ 150 mil

Felipe Amorim - R$ 150 mil

Jonas Esticado - R$ 150 mil

Matheus Fernandes - R$ 115 mil

Solange Almeida - R$ 100 mil

MC Rogerinho - R$ 100 mil

Ávine Vinny - R$ 80 mil





* Alok, Murilo Huff e Zé Vaqueiro sem cachês divulgados









Santo Antônio de Jesus - Bahia

O São João da cidade Santo Antônio de Jesus, localizada no recôncavo baiano, será celebrado em um festival de 4 dias, entre 22 e 25 de junho. As apresentações serão realizadas no Espaço do São João, no Centro. A prefeitura prevê mais de 40 horas de shows e apresentações.

Entre os principais destaques estão os cantores Bell marques, a atriz e cantora Lucy Alves, a dupla Zé Neto e Cristiano, Nattan e Mari Fernandez. A prefeitura da cidade destinou mais de R$ 1,4 milhão na contratação dos artistas.

Bell Marques - R$ 450 mil

Mari Fernandez - R$ 440 mil

Adelmário Coelho - R$ 180 mil

Lucy Alves - R$ 150 mil

Targino Gondim - R$ 140 mil

Evoney Fernandes - R$ 120 mil





*Nattan e Zé Neto e Cristiano não tiveram cachês publicados











Aracati - Ceará

A cerca de 147 km da capital Fortaleza, o município de Aracati se destaca com um festival junino com atrações renomadas. A cidade irá promover dois dias de festividade gratuita, em 30 de junho e 2 de julho.

A programação contará com shows da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, Joelma, João Gomes, Los Kakos, Forró Real e Isabela Serpa. A presença dos artistas no final de semana custará mais de R$ 1,2 milhão ao cofre da prefeitura.

Zezé Di Camargo e Luciano - R$ 465 mil

João Gomes - R$ 460 mil

Joelma - R$ 200 mil

Forró Real - R$ 120 mil