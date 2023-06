Reprodução - TV Globo Petra (Debora Ozório) em 'Terra e Paixão'

Petra (Debora Ozório) terá o passado desvendado nos próximos capítulos de “Terra e Paixão”, telenovela transmitida pela Rede Globo e escrita por Walcyr Carrasco. Isso porque será revelado que a personagem não consegue ter relações sexuais e ser tocada, devido a um bloqueio que ela desenvolveu e que fez o primeiro casamento ser anulado.



Desde o início do folhetim, todos de Nova Primavera, cidade fictícia da trama, falam do primeiro casório da filha mais nova dos La Selva. Todos os motivos pelos quais a anulação aconteceu ainda são um mistério, que provavelmente está interligado com o trauma que a agrônoma possui.



Por isso, quando se casar com o golpista Luigi (Rainer Cardete), a jovem não conseguirá consumar o casamento e, enfim, contará o segredo que guardou durante toda a narrativa: ela não consegue ter relações sexuais. Inicialmente, a herdeira não detalhará a razão pela qual tem essa dificuldade.



O bloqueio desenvolvido por Petra fará com que ela e Luigi durmam em camas separadas e revelará a relação da garota com a automedicação. Com isso, o autor Walcyr explicará se a jovem sofreu algum tipo de abuso e por isso se tornou dependente de medicação tarja preta ou se o trauma é, na verdade, consequência do vício da personagem.

