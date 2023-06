Reprodução/Instagram Jojo Todynho está cursando Direito

No domingo (25), através do Instagram, a cantora Jojo Todynho conversou com os seguidores e explicou que, após ter começado a fazer academia, se percebe mais vaidosa quando começa a se arrumar.

"Antigamente, eu colocava uma roupa e ‘Ah, estou bonita! Fui’. Agora, eu estou insuportável para escolher roupa. Para escolher alguma coisa, eu quero tirar 500 fotos. Antes, não tinha isso, mas a academia está trazendo isso para mim. Estou começando a me ver com outros olhos e quebrar as coisas dentro de mim”, iniciou Jojo.



Ela ainda relatou que a mudança se estende para o uso de acessórios e maquiagens. Por isso, leva os cosméticos para onde vai. “Antes eu não ligava, mas agora tenho que estar maquiada, com o cabelo feito e brinco. Eu comprei uma mochila e ando com tudo ali: creme, perfume, escova de dente, gloss. Não sei o que está acontecendo comigo, estou ficando muito vaidosa”, admitiu.

Além de mostrar o dia a dia com os novos hábitos saudáveis, Jojo também mostra os estudos na faculdade e a rotina artística que concilia como apresentadora e cantora.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!