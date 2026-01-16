Reprodução/Instagram/@ray_luiza_ Rayane Luiza no BBB 26

Confinado no BBB 26, Pedro Henrique incomodou os telespectadores ao enfatizar, por mais de seis vezes, que traiu a esposa. Mesmo frisando que se arrepende de expor o caso de infidelidade no reality, ele segue dando detalhes e chegou a afirmar que foi perdoado pela companheira.

Rayane Luiza, mulher de Pedro, está grávida de sete meses da primeira filha do casal. Após a polêmica envolvendo o marido, ela ultrapassou a marca de 60 mil seguidores, mas mantém um perfil mais discreto nas redes sociais.

A moça tem apenas duas fotos publicadas em sua página pessoal: uma ao lado de Pedro, postada em 1º de janeiro do ano passado, e outra sozinha, de junho do mesmo ano.

Nesta quinta-feira (15), Rayane comentou as polêmicas:

"Estou vivendo um momento delicado de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo", declarou.

Pedro é criticado pelo público

O relato do competidor do grupo Pipoca viralizou e acabou virando motivo de piada nas redes sociais. De acordo com a contagem de internautas, ele falou sobre a traição seis vezes em conversas com diferentes participantes dentro da casa.

Quando o confinado comentou o caso extraconjugal em uma conversa com Brígido. Ao desabafar com o empresário, afirmou que não perdoaria a esposa caso fosse traído.

"Minha esposa faz tudo pela família, aceitou uma coisa que eu nunca aceitaria. Se eu pensar que ela está conversando com outro homem, acabou. Eu já traí minha esposa, e ela se sujeitou a aceitar isso por causa da nossa família", disse.

Mais tarde, o assunto voltou à tona em uma conversa com Edílson Capetinha, quando Pedro explicou o motivo de expor o episódio pessoal.

"Eu contei isso para exaltar a minha esposa. Eu já errei também. Eu traí e estou aqui por causa dela", reforçou.

Após a repercussão, a equipe do confinado divulgou uma nota sobre o caso:

"É importante esclarecer: o episódio citado por Pedro ocorreu no início do relacionamento, em um momento de imaturidade. Houve erro, houve dor e houve também diálogo, perdão e reconstrução", informou.

o pedro fez oque mesmo que eu nao entendi ainda?????

