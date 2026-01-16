Foto: Globo/ Manoella Mello Henri Castelli no "BBB 26"

A equipe de Henri Castelli usou as redes sociais nesta sexta-feira (16) para emitir um comunicado sobre o estado de saúde do artista. Ele deixou o "Big Brother Brasil 2026" após sofrer duas convulsões no programa.



Segundo a nota, ele continua sob supervisão médica. A causa das convulsões ainda não foi revelada. Eles agradeceram as mensagens de apoio do público e frisaram que o intérprete "está bem".





"Após a conclusão de exames, Henri Castelli permanece em observação médica. Os resultados foram satisfatórios, e o ator está bem. A equipe agradece as mensagens de carinho e apoio", diz o comunicado.

Entenda

Henri Castelli foi convidado pela produção do "Big Brother Brasil" para compor a vigésima sexta edição do reality, no grupo dos Camorotes, parte exclusiva com famosos dos mais variados nichos da mídia.

Nesta quarta-feira (14), o participante chamou atenção do público. Isso porque, ao longo de uma prova de resistência, acabou sofrendo uma convulsão e foi retirado da disputa.

A emissora emitiu um comunicado justificando a desclassificação, "Como esclarecido há pouco no BBB, nesta quarta-feira pela manhã, durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no provódromo pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames", inicia.

"À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa", conclui.

Carreira de Henri

A estreia dele na Globo foi em 1998, ano em que realizou participações no célebre seriado "Hilda Furacão" e, posteriormente, no folhetim "Pecado Capital". "Malhação", "Belíssima", "Caras e Bocas", "Cobras e Lagartos" e "Flor do Caribe" são algumas novelas que têm no currículo.

Castelli é pai de Lucas, fruto da antiga relação com a supermodelo Isabeli Fontana; e de Maria Eduarda, com Juliana Despirito. Entre os romances do passado, destacam-se ainda os antigos relacionamentos com Fernanda Vasconcellos e Jakelyne Oliveira.



