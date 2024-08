DA REDAÇÃO Silvio Santos, um dos maiores nomes da tv brasileira, morre aos 93 anos

O apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado (17) .Um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e com mais de 60 anos de carreira, relembre abaixo a trajetória do ícone brasileiro.

Senor Abravel, nome de batismo do apresentador brasileiro, nasceu em 1930 na cidade do Rio de Janeiro. O comunicador era do bairro da Lapa e começou a trabalhar como camelô aos 14 anos. Filho de imigrantes judeus, Rebecca Caro e Alberto Abravanel, o ícone da televisão teve sua primeira experiência profissional ao lado do pai, em uma loja de suvenires.

Em busca da independência financeira, Silvio Santos foi trabalhar como camelô para não depender do dinheiro dos pais e, com a sua desenvoltura como vendedor ambulante, recebeu um convite para um teste na Rádio Guanabara. No entanto, o apresentador não possuia condições financeiras e optou por continuar no trabalho informal.

Aos 18 anos, o comunicador começou a trabalhar como locutor em uma rádio de Niterói. Nessa época, ele teve a ideia de montar um serviço de alto-falante nas barcas que atravessavam a Baía de Guanara, local que o apresentador usava para se locomover diariamente. No mesmo ano, Silvio Santos também servia ao Exército, na Escola de Paraquedistas, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Morte do apresentador

Silvio Santos, maior ícone da televisão brasileira, morreu aos 93 anos neste sábado (17). A informação foi confirmada pelas redes sociais do SBT, emissora do comunicador. O apresentador estava internado desde o final de julho em um hospital em São Paulo, local onde faleceu.

A primeira internação do comunicador foi no dia 18 de julho após ter sido diagnosticado com H1N1, vírus que se manifesta como infecção respiratória. O apresentador chegou a melhorar, mas no dia 1 de agosto retornou ao hospital e, desde então, estava internado. Os familiares de Silvio Santos se pronunciaram e desejaram boas energias para ele.

Tiago Abravanel, neto do apresentador, falou sobre o estado de saúde em entrevista à revista Quem. "Graças a Deus, ele está super bem assistido por todos os médicos", afirmou o artista. "Com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo, se Deus quiser", pediu ele, na última quarta-feira (14).









O microfone na blusa virou marca registrada do apresentador Reprodução Silvio Santos nos anos 80 Reprodução Silvio Santos e Íris Abravanel eram casados desde 1978 Reprodução Silvio Santos em 1984 Reprodução Silvio Santos começou nas telinhas na TV Paulista Reprodução Silvio Santos passou pela Record, Globo e Tupi Reprodução Silvio Santos enquantro apresentava um programa de rádio Reprodução Silvio Santos apresentando o "Hit Parade", em 1958 Reprodução Silvio Santos se tornou um sucesso nas rádios e telinhas do Brasil Reprodução Silvio premia Bozo, palhaço de sucesso do SBT Reprodução/SBT Silvio Santos quando fundou o SBT, em 1981 Reprodução Silvio Santos e Raul Gil entre os anos 60/70 Reprodução/SBT Os programas de Silvio Santos eram repletos de pegadinhas Reprodução/SBT Silvio Santos e seus famosos carnês Reprodução O "Programa Silvio Santos" também foi para o SBT Reprodução Silvio Santos fundou o SBT em 1981 Reprodução Silvio Santos jovem Reprodução Silvio Santos iniciou a carreira de radialista ainda adolescente Reprodução Silvio Santos com a primeira mulher, Maria Aparecida Vieira, a filha Cintia Abravanel e uma sobrinha. Reprodução Silvio Santos não parou de empreender e criou o "Baú da Felicidade" Reprodução Silvio Santos quando serviu o Exército Reprodução