Instagram Paola Carosella quebra silêncio e ironiza rumores sobre BBB 26

Paola Carosella voltou às redes sociais nesta quarta-feira (14) e ironizou os rumores de participação no BBB 26. A chef de cozinha e apresentadora de 53 anos publicou fotos no Instagram exibindo o corpo em forma e brincou com as especulações sobre um possível confinamento no reality show.

A ausência da ex-jurada do MasterChef nas redes sociais durante os últimos dias havia alimentado teorias de que ela estaria entre os participantes da nova edição do programa da Globo.

Na publicação desta quarta-feira, Paola apareceu posando ao sol com uma regata listrada preta e branca e um chapéu de palha. Outras imagens mostram a chef com roupas de academia, evidenciando o shape trincado. Na legenda, ela zombou das especulações: "Amando este confinamento ❤️".





Seguidores reagem às fotos

Os seguidores reagiram às imagens com elogios e brincadeiras sobre o retorno da chef às redes sociais. "Tão bonita assim, ofusca até o brilho do sol", comentou um fã. "Nós estamos adorando também 😉❤️", escreveu outro seguidor.

"Cada dia mais perfeitaaa, queremos mais fotos do confinamento mas avisa antes para nós prepararmos kkkk 💖", brincou uma seguidora. Outros internautas elogiaram a forma física da apresentadora. "Qual a receita pra ficar cada dia mais linda assim?", questionou um admirador.

Rumores sobre participação no BBB 26

A ausência repentina de Paola Carosella nas redes sociais havia chamado a atenção do público e acendeu rumores sobre uma possível participação no BBB 26. No dia 31 de dezembro, a ex-jurada do MasterChef afirmou que passaria a registrar mais momentos da própria vida em fotos, mas interrompeu completamente as publicações desde então.

O sumiço ganhou ainda mais força após declarações de Tadeu Schmidt, que antecipou a presença de um nome "impactante" na próxima edição do reality. A possibilidade de Paola estar entre os confinados passou a circular com intensidade entre fãs do programa. O público apontou o perfil forte e autêntico da chef como ideal para o jogo.