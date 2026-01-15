Reprodução/Internet SBT encerra o Arena e substituirá atração por programa de Galvão Bueno

O Arena SBT, programa esportivo apresentado por Benjamin Back, foi encerrado pela emissora. A ideia do canal é abrir espaço para uma nova atração comandada por Galvão Bueno. O novo projeto será exibido nas noites de segunda-feira, logo após o Programa do Ratinho, com estreia prevista para o fim de fevereiro, após o Carnaval.

A mudança faz parte da estratégia da emissora de integrarà grade fixa, aproveitando sua imagem além da cobertura pontual da Copa do Mundo de 2026. O veterano terá um programa com formato de debates esportivos, inspirado nos programas que fez na Band e no SporTV, mas com linguagem adaptada ao perfil da emissora.

Benjamin Back pode ser remanejado

Segundo a Folha de S.Paulo, o novo programa deserá uma mescla de esporte e entretenimento, com discussões sobre futebol e quadros especiais. Entre as ideias em estudo estão a presença de auditório e um segmento de entrevistas com jogadores campeões mundiais pela Seleção Brasileira, em preparação para o Mundial deste ano, que também será exibido pelo SBT em TV aberta.

O elenco ainda não está fechado, mas Mauro Naves, que já trabalhou com Galvão Bueno em outras ocasiões, é nome praticamente certo. Benjamin Back, apesar do fim do Arena SBT, poderá seguir na nova atração como debatedor, mantendo sua presença na programação esportiva da emissora.