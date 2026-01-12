Reprodução/redes sociais Tati Dias e Lauana Prado: relembre a trajetória.







Lauana Prado revelou neste domingo (11) que seu noivado com a influenciadora Tati Dias chegou ao fim. O término foi anunciado por meio das redes sociais da cantora.

O relacionamento entre as duas teve início em junho de 2024. Em entrevista à revista Quem, a cantora revelou que conheceu a influenciadora por meio das redes sociais. "Nos conhecemos pela internet, ela me mandou um direct e começamos a conversar", contou Lauana.

O pedido de namoro do casal foi cinematográfico, com direito a passeio de helicóptero em São Paulo.

Em junho de 2025, Tati pediu Lauana em casamento durante uma viagem romântica à Praia do Forte, na Bahia. O pedido ocorreu em meio a um cenário paradisíaco, com o mar ao fundo. Tati presenteou Lauana com um anel de ouro 18k com 50 pontos de diamante.

O momento foi compartilhado pelas famosas nas redes sociais. “Veio aí! Para a alegria de uns e desespero de outros… eu tô noiva!”, comemorou Lauana na legenda da publicação. "A mulher por quem me apaixonei não me promete uma história de novela, mas me fez perceber que amor de verdade não é o mundo que vai me dar. É ela”, escreveu Tati nos comentários da publicação.

Reprodução/redes sociais Pedido de noivado de Tati Dias e Lauana Prado.





Em novembro de 2025, um vídeo no qual a cantora aparece, aparentemente, com ciúmes da noiva, viralizou nas redes sociais.





Nas imagens, a artista recebe a influenciadora no palco de um dos seus shows, mas parece se incomodar com o tamanho da saia da então noiva. Por leitura labial, internautas apontaram que a cantora teria falado "Não tem como, amor". Em seguida, a produção entregou uma toalha e, posteriormente, um roupão para que a influenciadora se cobrisse.

Lauana Prado protagonizou um climão durante apresentação no último sábado (9), no projeto "Lauana Prado Raiz". A cantora sertaneja demonstrou ciúmes da noiva, a influenciadora Tati Dias, que subiu ao palco e acabou passando por uma saia justa diante do público. pic.twitter.com/VhzWZExNaA — iG (@iG) November 12, 2025





O relacionamento entre Lauana Prado e Tati Dias durou cerca de um ano e sete meses. No período em que estiveram juntas, os fãs do então casal acompanhavam e torciam pela relação.