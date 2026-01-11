Reprodução/Arquivo Baiano ganha como Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro de 2026

A temporada internacional de premiações chega em um dos seus momentos mais aguardados com a realização do Globo de Ouro, nesse domingo (11). O prêmio que abre oficialmente a corrida rumo ao Oscar e reconhece os principais destaques do cinema e da televisão mundial. Nesta edição, o cinema brasileiro marca presença com “O Agente Secreto”, que concorre em três categorias da premiação.

O longa, dirigido pore estrelado por, além de outros nomes de peso como: Tânia Maria, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Udo Kier e Thomás Aquino. O drama vem se destacando no circuito internacional desde sua estreia mundial no, onde competiu pela. Na ocasião, venceu os prêmios depara Wagner epara Kleber, além do, concedido pela Associação Francesa de Cinemas de Arte (AFCAE).

E agora, amplia sua visibilidade ao figurar entre os indicados de uma das principais premiações do mundo. Tradicionalmente realizado em, o evento reúne produções de grande impacto artístico e comercial, além de funcionar como termômetro para as grandes disputas da indústria audiovisual no ano.

A seguir, o Portal iG acompanha em tempo real todos os desdobramentos da noite:

00h14 - Brasil leva 2 premiações, mas perde em Melhor Filme

Não dá pra ter tudo! "O Agente Secreto"perdeu na última categoria da noite, mas leva para casa duas estatuetas do Globo de Ouro 2026. Fazendo história para o cinema brasileiro, Wagner Moura e Kleber Mendonça receberam em mãos seus prêmios, ao lado de parte do elenco e suas respectivas esposas.

A estatueta foi conquistada por "Hamnet", drama inspirado na obra de William Shakespeare, foi amplamente elogiado pela crítica internacional por sua profundidade emocional, narrativa envolvente e direção sensível, e acabou se destacando como a grande obra dramática da noite.

01h00 - É bahia! Wagner Moura leva Melhor Ator em Filme Dramático

Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro, consolidando uma noite histórica para o cinema brasileiro. A vitória veio pelo papel principal em "O Agente Secreto", performance que já vinha sendo apontada como uma das mais elogiadas da temporada internacional por sua intensidade, contenção e força política.

Wagner Moura is the #GoldenGlobes winner for Best – Motion Picture – Drama for their performance in The Secret Agent! 🎥✨ pic.twitter.com/jONtZja9Yq — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Com a vitória, Wagner dá ao Brasil a segunda premiação das três categorias que concorrem. Ao subir ao palco, o ator recebeu aplausos do público presente e reforçou o peso simbólico da conquista, que amplia a presença do país nas grandes premiações globais, e vem da vitória em 2024 de Fernanda Torres, como Melhor Atriz em Drama, que coroa a segunda indicação de Wagner.

00h40 - Já é histórico! Vitória repercute

Estamos muito felizes, eu e Janja, com a vitória de O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme em Língua não Inglesa no @goldenglobes. Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo. O troféu coroa o trabalho potente do querido… pic.twitter.com/4jmhsltNh8— Lula (@LulaOficial) January 12, 2026

O brasileiro é rápido em fazer meme, e notícia boa pro povo deixa a internet em loucura. Não à toa, o presidente do país, Luís Inácio, se pronunciou em suas redes celebrando a vitória do filme vencedor.

Famosos e o país também comemor ou a vitória ao filme e o assunto rapidamente viralizou entre os mais comentados nos trends do país.

00h10 - É do Brasil! "O Agente Secreto" vence categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

Vinte e sete anos depois de Central do Brasil, o brasileiro volta a ter um Globo de Ouro para chamar de seu, na categoria de Melhor Filme. Um marco histórico para o cinema brasileiro na principal cerimônia da temporada de premiações. A vitória foi anunciada em uma das categorias mais aguardadas da noite, confirmando o reconhecimento internacional da obra dirigida por Kleber Mendonça Filho.

No palco, o diretor fez um discurso que emocionou: começou agradecendo à sua equipe e elenco, ressaltando a colaboração essencial para alcançar o resultado e a parceria com Wagner Moura, seu amigo pessoal. Para além dos agradecimentos protocolares, o diretor falou sobre a importância de levar narrativas brasileiras historicamente profundas ao cenário global, destacando que a conquista reflete não apenas seu trabalho, mas também o talento e a perseverança de toda a cadeia criativa do país.

23h5 - Paul Thomas Anderson leva prêmio de Melhor Direção



O veterano cineasta Paul Thomas Anderson conquistou o prêmio de Melhor Direção no Globo de Ouro 2026, consagrando seu trabalho em "Uma Batalha Após a Outra" como uma das realizações cinematográficas mais marcantes da temporada. Reconhecido por sua abordagem sensorial e profunda construção de personagens, Anderson r ecebeu a estatueta em meio a uma disputa acirrada com outros diretores consagrados, reafirmando seu lugar entre os maiores nomes da direção contemporânea.

23h20 - Vitória por meio de muita dedicação



O ator Timothée Chalamet conquistou o prêmio de Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical por sua performance em Marty Supreme, consagrada como uma das atuações mais comentadas da cerimônia, pela dedicação de anos durante a preparação do personagem.

A reação foi imediata tanto no tapete vermelho quanto nas redes sociais, com fãs e críticos celebrando o reconhecimento depois de anos de indicações e performances aclamadas.

22h10 - Teyana Taylor é a primeira vencedora da noite



A noite começou com uma vitória histórica para Teyana Taylor, que conquistou o troféu de Melhor Atriz Coadjuvante em Filme por sua performance em "One Battle After Another". Aos 35 anos, a atriz, cantora e modelo brilhou como Perfidia Beverly Hills, personagem que deixou uma marca profunda no público e na crítica, superando concorrentes como Ariana Grande (Wicked: For Good) e Emily Blunt (The Smashing Machine) para levar um dos prêmios mais aguardados da cerimônia.

No palco, emocionada, Teyana dedicou sua vitória às mulheres negras e às “meninas marrons” que a assistiam, entregando um discurso potente sobre pertencimento e representatividade.

22h - Início da Cerimônia e santinho que deu certo!

Elenco leva Fernanda Torres pra dar sorte a premiação Reprodução/Instagram @vitrine_filmes @oagentesecreto_filme

A premiação começou oficialmente na Califórnia, EUA. No tapete vermelho, Wagner Moura se destacou por levar o "santinho" de Fernanda Montegro, para dar sorte. O ator chegou acompanhando da esposa Sandra Delgado, usando um terno branco assinado por uma profissional italiana conhecida por trabalhar com celebridades de Hollywood.





A apresentação foi feita por Nikki Glaser, humorista conhecida por seus comentários ácidos, que retornou ao Globo de Ouro após sucesso na edição anterior. Em 2023, suas piadas sobre Tom Brady e Gisele Bündchen a levaram a viralizar, consolidando sua reputação de comediante ousada.

A dispusta e concorrência

O baiano Wagner Moura disputou a categoria de Melhor Ator em Filme de Drama concorrendo com Joel Edgerton, de "Sonhos de Trem", Oscar Isaac, de "Frankenstein", Dwayne Johnson, de "Coração de Lutador: The Smashing Machine", Michael B. Jordan, de "Pecadores", e Jeremy Allen White, de "Springsteen: Salve-me do Desconhecido".

Já nas categoria de, o longa brasileiro esteve ao lado de produções de diferentes países, como "Foi Apenas Um Acidente"(França), "No Other Choice"(Coreia do Sul), "Valor Sentimental"(Noruega), "Sirāt"(Espanha) e "The Voice of Hind Rajab"(Tunísia), em uma categoria que reuniu alguns dos títulos mais comentados do circuito internacional recente.

Sinopse do filme



E em, "O Agente Secreto" concorreu com produções de grande orçamento e forte apelo de público e crítica, como 'Frankenstein", "Hamnet", "Pecadores", além de "Foi Apenas Um Acidente" e "Valor Sentimental", que também apareceram em outras categorias.

O Agente Secreto acompanha a trajetória de um homem em Recife (PE) na época da ditatura, envolto em silêncios, códigos e zonas cinzentas do poder, que se vê no centro de uma engrenagem política e institucional marcada por vigilância, paranoia e disputas de influência. Ambientado em um Brasil atravessado por tensões sociais e históricas, o filme constrói um thriller contido e atmosférico, no qual a espionagem não se dá apenas por escutas e documentos, mas também por gestos, omissões e relações humanas corroídas pela desconfiança.

Ao longo da narrativa, o longa investiga os limites entre lealdade e traição, passado e presente, colocando seu protagonista diante de escolhas que revelam as cicatrizes deixadas por estruturas de poder autoritárias. Com direção precisa e olhar crítico, O Agente Secret o transforma o suspense em comentário político, explorando a memória coletiva, a violência institucional e os fantasmas que persistem mesmo quando parecem enterrados. O resultado é um filme denso, inquietante e profundamente atual, que dialoga com o Brasil e com o mundo.