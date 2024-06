Crise com Mani - Desde que saiu do ‘BBB 24’ como campeão, Davi começou a ser criticado pela postura com Mani. Além de passar a chamá-la de ‘namorada’, o baiano afirmou estar apenas ‘conhecendo’ a companheira. No reality, sempre se referia à Mani como ‘esposa’. A empreendedora admitiu que se sentiu usada e não conversou mais com o ex-BBB após um primeiro e único encontro depois da final. Reprodução/Globo

Perda de seguidores - Com a polêmica envolvendo o relacionamento, o ex-motorista de aplicativo perdeu vários fãs. Mais de 500 mil internautas deixaram de segui-lo. Reprodução/Globo

Rede sociais amadoras - A gestão de mídias do baiano tem sido medíocre, no mínimo. Publicações desconfiguradas, erros ortográficos e posicionamentos equivocados são recorrentes nos canais de comunicação dele. Fora que o campeão do 'BBB 24' aparece fazendo lives desprogramadas criticando a exposição em páginas de notícias. Reprodução Instagram - 20.4.2024

Briga familiar - Elisangela Brito, Mani Rego e Raquel Brito tiveram desavenças públicas desde o confinamento do ex-brother. Após o fim do reality, as polêmicas se intensificaram com informações diferentes dadas por cada uma em relação ao baiano. Reprodução Instagram - 22.4.2024

Desabafo de Mani - A empreendedora rompeu o silêncio no último sábado (20), quando publicou um relato contando do desconforto em ver as mudanças no relacionamento sendo expostas em rede nacional. Além disso, se sentiu usada. ‘Como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual prateleira deve estar’, disse. Reprodução Instagram - 21.4.2024

Abalado ou feliz? Depois do desabafo de Mani, Davi afirmou que queria reatar a relação e que amava a companheira. Raquel Brito, irmã dele, alegou que ele estava ‘com depressão’. No entanto, no domingo (21), o ex-BBB compareceu à uma festa e surgiu rindo, cantando e dançando em vídeos publicados na web. Reprodução X, antigo Twitter - 22.4.2024

Desaprovado por famosos - Além de deixar de ser seguido por Anitta, Davi foi desapoiado por algumas celebridades. Deolane Bezerra, Jacira Santanna, Ana Maria Braga, Carolina Dieckmann, MC Daniel e Yasmin Brunet demonstram apoio à Mani. Reprodução Instagram - 21.4.2024