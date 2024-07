Reprodução Belo diz que famosos casados deram em cima de Gracyanne e faz ameaça

O cantor Belo surpreendeu ao revelar que pelo menos seis famosos casados deram em cima de Gracyanne Barbosa durante e após o término do casamento. Em entrevista recente, o pagodeiro ameaçou algum dia apontar publicamente quem foram os atrevidos.

Separado publicamente desde abril, o cantor Belo afirmou que ainda no casamento com a musa fitness precisou lidar com os 'talaricos'.

Apesar de optar por não revelar os nomes dos famosos, o artista não descarta a ideia de algum diz expor ao público. "Se algum dia der na telha, casamentos vão acabar", disse em conversa com o jornalista Leo Dias.





Gracyanne surge de lingerie e manda suposta indireta a Belo

A ex-dançarina e influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, de 40 anos, surpreendeu o público no último domingo (30). O motivo? Aparecer de lingerie cantando uma canção, que, de acordo com internautas, teria sido uma indireta para o ex-marido, o cantor e compositor Belo.

Enquanto se maquiava, Barbosa cantava versos de "Aproveita", de Clayton e Romário. "Se eu provar de uma sexta e engatar nessa vida solteira, para voltar vai ser dor de cabeça. Aproveita que o chão do meu quarto não viu roupa nova, que eu ainda insisto na volta, mas demora não, que tem uns amor de momento rodeando, me querendo", dizem alguns trechos da canção.

Gracyanne Barbosa Reprodução Gracyanne Barbosa Reprodução Gracyanne Barbosa Reprodução Gracyanne Barbosa Reprodução Gracyanne Barbosa Reprodução