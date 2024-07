Reprodução Instagram - 2.7.2024 Marina Ruy Barbosa de maiô cavado e decotado

Vista recentemente na pele de Preciosa Montebello em “Fuzuê”, a atriz Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (1º) para compartilhar um clique ousado em que aparecia com um maiô preto cavado e com um decote destacado.



Conhecida pela trajetória na Rede Globo, a artista não renovou seu contrato de exclusividade com a emissora. Ela já estava no canal há 20 anos e emendou folhetins ao decorrer deste tempo.



O último papel dela na líder em audiência foi Preciosa Montebello, da criticada “Fuzuê”, novela das sete que figura entre as menos assistidas do horário. Antes dela, Marina também esteve em “O Sétimo Guardião” (2017), última novela de Aguinaldo Silva para a Globo.



Além dos folhetins citados, Marina fez parte de "Totalmente Demais" (2015), “Império” (2014), “Amor à Vida” (2013), “Escrito nas Estrelas” (2010). A ruiva também participou de seriados do Grupo Globo, como “Amorteamo” e “Rio Connection”.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp