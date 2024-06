Reprodução Tamires Assis, nova affair de Davi Brito

Parece que a fila andou para o campeão do "BBB 24", Davi Brito! Na sexta-feira (28), o baiano foi flagrado beijando a modelo e dançarina Tamires Assis, durante o Festival de Parintins. Musa do Boi Garantido, a influenciadora tem uma amizade em comum com o ex-brother, a cunhã-poranga e ex-BBB Isabelle Nogueira.

Nascida em Itacoatiara, Amazonas, Tamires Assis se define como modelo, dançarina e ativista social. No Instagram, possui 90 mil seguidores e aproveita a visibilidade para atrair destaque ao Festival Folclórico de Parintins.



Na associação do Boi Garantido, ela tem o cargo de guia do levantador de toadas David Assayag. Sua função é ficar ao lado de um dos principais intérpretes. De acordo com portais locais amazonenses, Tamires se planeja para ocupar o posto de cunhã-poranga, atualmente sob responsabilidade de Isabelle Nogueira.

Além disso, a artista é formada em administração pública e é servidora pública. No Instagram, Tamires compartilha a rotina de treinos, divulgação das atividades do Boi Garantido e registros do trabalho como modelo.

A musa é apontada como a atual affair de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24. O romance teria começado através das redes sociais. Recentemente, o ex-brother comentou na foto de Tamires: "Você é linda, não pelo seu corpo, mas, sim, pelo seu coração e vou conhecê-lo muito mais". Em tom de reciprocidade, a dançarina respondeu: "Lindo do meu coração".

Na sexta-feira, através dos Stories, Davi também deixou clara o encantamento por Tamires. "Estou com a minha... Não posso falar. Deusa de Itamaracá", disse o baiano ao mostrar a modelo.

