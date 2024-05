Reprodução/Instagram Veja por onde andam os brothers do BBB 24 um mês após a final do reality

Já faz um mês desde a final do BBB 24, que consagrou Davi Brito como campeão. De lá para cá, muita coisa rolou na vida dos agora ex-brothers e sisters: divórcio, pedido de namoro, affair com atriz famosa, procedimentos estéticos e mais. Também teve quem alavancou a carreira de influenciador (a) e quem voltou ao trabalho que fazia antes do programa. A seguir, veja como estão os participantes da 24ª edição do reality.

Alane

Alane não esconde de ninguém os planos de ser atriz. Recentemente, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL Splash, a bonequinha diz que quer ser a "nova Grazi" e sonha em viver uma vilã nas telinhas. Além disso, circularam rumores de que Alane teria sido convidada pela Globo para fazer um teste e integrar o banco de talentos da emissora.

Beatriz

Beatriz tem tido uma rotina agitada pós-BBB 24, dividindo seu tempo entre publicidades, participações em eventos e entrevistas em programas da Globo. Poucos dias após a final do reality, Bia do Brás voltou ao bairro popular na capital paulista em reportagem do Fantástico. E por falar na atração, recentemente, começaram a circular boatos de que a ex-sister estaria em negociação para ter seu próprio quadro. A emissora, no entanto, negou a informação.

Davi

Após o término conturbado com Mani Rego, o campeão do BBB 24 recentemente se envolveu em uma outra polêmica, com a ida ao Rio Grande do Sul. Davi, que está no estado para ajudar no resgate às vítimas das inundações, foi hostilizado nas redes sociais após abrir uma live no Instagram e filmar uma pessoa recém-socorrida. Ele também recebeu críticas por divulgar a própria chave Pix para receber doações.

Deniziane

Deniziane comemorou ao lado da família os 30 anos recém-completados. Para quem não se lembra, a fisioterapeuta tem uma gêmea, Deniziene, e um filhinho, Lucca, de 2 anos de idade. Anny, como ficou mais conhecida, passou por procedimentos estéticos fora da casa, que incluem harmonização facial, silicone nos seios e lipo LAD. Após as mudanças, a mineira chegou a ser comparada pelos internautas com Isabelle, atual de Matteus, com quem Anny viveu um romance na casa antes de ser eliminada.

Fernanda

Mãe de dois, Fernanda Bande emocionou a torcida ao mostrar o reencontro com Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 6. Agora, a loba tem mais um motivo para comemorar: ela é a mais nova recém-contratada da Globo. Nanda vai apresentar um programa no Multishow ao lado da melhor amiga de confinamento, Giovanna Pitel. A atração terá o formato de talk show e deve estrear ainda no primeiro semestre de 2024.

Giovanna

Desde que Giovanna Lima foi eliminada do BBB 24, os espectadores ficaram curiosos para saber qual seria o status de relacionamento entre ela e MC Binn (ex-MC Bin Laden). Mas, para tristeza dos fãs, os dois já declararam que, apesar do carinho que sentem um pelo outro, seguirão apenas como amigos. Atualmente, a nutricionista vive um affair com o ator Leonardo Bittencourt. Após a saída do reality, Giovanna também tem mostrado nas redes a sua rotina, que se divide entre trabalhos, treinos e até encontros com outros "gnomos".

Giovanna "Pitel"

Além de também marcar presença nos encontros entre os "gnomos" e ter ganhado o seu próprio programa com a amiga Fernanda Bande, Pitel tem mostrado aos fãs pelas redes sociais um pouquinho do seu lado "assistente social", profissão na qual atuava antes da participação no BBB 24, e contado detalhes do seu processo de transição capilar.

Isabelle

Após conquistar o terceiro lugar no reality, Isabelle agora está de volta a Manaus e se prepara para o Festival de Parintins 2024, no qual retornará como cunhã-poranga do Boi Garantido. Além disso, nas redes sociais, a amazonense compartilha com o público as belezas naturais de seu estado e abriu até o álbum de fotos de quando apresentou a região ao agora namorado, Matteus, de quem se aproximou na casa. O casal oficializou a relação nos últimos dias.

Juninho

Juninho anunciou pelas redes sociais que voltou a trabalhar como motoboy. Em entrevista ao gshow, o ex-brother declarou: "A ideia era criar conteúdo para entender quais parcerias e marcas poderiam se interessar. Depois, virou uma necessidade mesmo".

Leidy Elin

Logo após sair do programa, Leidy Elin descobriu que teve a conta do Instagram derrubada por fãs de Davi por causa da briga em que ela jogou roupas dele na piscina. Em entrevista ao jornal EXTRA, a trancista comentou o ocorrido: "Esse fanatismo é um absurdo". A fluminense também mudou o visual fora do BBB 24 e apareceu com os cabelos naturais nas redes.

Lucas Henrique (Buda)

Lucas Buda entrou no BBB 24 casado e saiu divorciado, sem que soubesse. A ex-mulher do capoeirista, Camila Moura, pediu divórcio litigioso na Justiça depois de ele ter flertado com Pitel. Após a polêmica entre os dois, surgiram boatos de que Buda teria engatado um romance com a funkeira Nina Capelly, prima de MC Binn, o que ela chegou a confirmar à revista Quem. "Foi um encontro de almas", declarou a cantora, na ocasião. O ex-BBB, no entanto, desmentiu que os dois estivessem vivendo algo sério: "Foi bem menor do que parece ser, não é bem o que aconteceu. A vida está seguindo, estou solteiro".

Lucas "Luigi"

Apesar de ter deixado o programa em janeiro, Luigi contou recentemente à coluna Play do O Globo que ainda não conseguiu fechar nenhum contrato de publicidade. Na ocasião, ele também revelou que tem planos de ser ator. Enquanto as duas coisas não andam, o ex-BBB tem produzido esquetes de comédia na internet e conta com a ajuda da esposa.

Lucas Pizane

Após a breve participação no BBB 24, Lucas Pizane lançou uma música — com direito a um clipe sensual — um dia depois da final do programa. Na gravação, o baiano aparece ao lado da namorada, Beatriz.



Marcus Vinicius

Antes da passagem pelo BBB 24, Marcus Vinicius era comissário de voo, mas agora se dedica à carreira de influenciador digital. Em entrevista recente à Quem, ele diz que, pelo menos por enquanto, não pretende voltar à antiga profissão.

Matteus

Após sair praticamente ileso do BBB 24, Matteus não escapou de críticas fora da casa em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, seu estado natal. Primeiro, quando ele viajou a Manaus para visitar Isabelle e, mais recentemente, quando foi acusado de "encenar" ajuda às vítimas das enchentes. O "Alegrete" rasgou o verbo contra os haters nas redes sociais.

Maycon

Primeiro eliminado do reality, Maycon passou a maior parte do programa no sofá. Conhecido como "Tia da Merenda", ele iniciou um quadro nas redes sociais chamado "Jantar para o Eliminado", no qual criava receitas para quem deixava o programa.

MC Binn (ex-MC Bin Laden)

MC Bin Laden agora é MC Binn. Segundo ele, a mudança do nome artístico seria para acompanhar uma nova fase na carreira. O cantor anunciou a novidade logo após deixar o programa, durante o "Café com o Eliminado", com Ana Maria Braga. "Meu nome já foi apadrinhado pelo Tadeu [Schmidt]. Tadeu, você também é responsável, viu? Vai ser MC Binn, mas vai ser com dois 'n'. Porque a Pitel também falava que tinha que ser com dois 'n'", comentou.

Michel

Michel não tem recebido tantas oportunidades de trabalho quanto gostaria como um ex-BBB. A equipe do professor publicou um desabafo em suas redes sociais: "Pensei que as oportunidades chegariam para todos, não pensei que seria tão difícil pra maioria". Apesar disso, o ex-brother passou por procedimentos estéticos fora da casa, tendo retirado gordura do pescoço e preenchido o queixo com ácido hialurônico.

Nizam

Assim que deixou o BBB 24, Nizam surpreendeu todo mundo ao aparecer em público com a atriz Letícia Spiller. Mas o romance com a artista parece não ter vingado e ele já confirmou que está solteiro. Além disso, o ex-brother também chocou o público ao começar a criar conteúdo adulto.

Raquele Cardozo

Raquele encantou o público com a sua voz durante o confinamento. E na última semana, foi convidada para cantar no palco em um show de Wanessa Camargo. Nas redes sociais, ela agradeceu a cantora e os fãs: "Não consigo descrever tudo que estou sentindo. É um misto de felicidade, euforia, gratidão e ansiedade para tudo que vem por aí. Estou estudando muito e quero cada dia mais fazer acontecer! Obrigada por permanecerem comigo e por acreditarem comigo".

Rodriguinho

Após fazer comentários machistas sobre o corpo de Yasmin Brunet dentro do reality, Rodriguinho conquistou o perdão da modelo aqui fora. No mês passado, o pagodeiro participou de uma festa organizada pela sereia após a final do BBB 24. Nesta semana, ele lançou um livro em que promete contar sobre a sua trajetória antes e depois do programa.

Thalyta

Thalyta ficou menos de uma semana na casa, mas já é uma ex-BBB "raiz". Assim como muitos que já passaram pelo programa, ela também se rendeu aos procedimentos estéticos. Entre eles, estão uma harmonização facial, preenchimentos no rosto e uma lipoaspiração.

Vanessa Lopes

Após passar um tempo afastada das redes sociais para cuidar da saúde mental, Vanessa Lopes voltou a fazer nas últimas semanas as famosas dancinhas pelas quais ficou famosa antes do programa. No início do mês, ela também apresentou aos seguidores o novo namorado, Lucas Mamede. Ela já havia mencionado o romance durante o confinamento, mas à época, preferiu não citar o nome do rapaz.

Vinicius Rodrigues

No início de abril, antes mesmo da final do BBB 24, Vinicius Rodrigues passou por um susto quando o ônibus em que viajava capotou no Paraná, vitimando uma pessoa — o motorista da caminhonete que colidiu com o veículo. Há quase dez anos, um acidente automobilístico deixou o ex-brother sem uma perna. "Livramento", descreveu sobre o evento mais recente nas redes sociais.

Wanessa Camargo

Expulsa do BBB 24 após "agredir" Davi, Wanessa Camargo voltou a fazer show na última semana e foi prestigiada por alguns dos colegas de confinamento: Luigi, Buda, Marcus Vinicius, Yasmin Brunet, Pitel, Nizam, Giovanna, Pizane, Raquele e Michel. Antes de subir no palco, a cantora revelou que reatou, mais uma vez, o namoro com Dado Dolabella.

Yasmin Brunet

No mês passado, surgiram rumores de que Yasmin Brunet estaria vivendo um affair com uma influenciadora 11 anos mais nova. Até o momento, a modelo não confirmou o romance. Nesta semana, porém, ela participou de um podcast em prol das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul ao lado de MC Daniel e disse que daria um beijo na boca do funkeiro caso a transmissão batesse R$ 1 milhão em doações.

