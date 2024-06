Reprodução Mãe de Davi Brito reage ao romance do filho com musa do Boi Garantido

Após o romance de Davi Brito e Tamires Assis viralizar nas redes sociais, foi a vez da mãe do baiano, Elisângela Brito, se pronunciar sobre o caso. Através de um comentário no Instagram, a matriarca indicou que está na expectativa para saber se a dançarina é a nova nora.



Na sexta-feira (28), Davi Brito foi pego aos beijos com Tamires Assis durante o Festival de Parintins. A musa do boi Garantido é a primeira demonstração amorosa do ex-BBB após a saída do reality.

O campeão da 24ª edição curtiu o primeiro dia de festival ao lado da modelo e trocou beijos com ela em live com Matteus Amaral. O momento repercutiu em diversos perfis do Instagram.

Em uma das publicações, a mãe do baiano se pronunciou sobre o envolvimento amoroso. "Quero só a confirmação se já é minha nora kkkkkk", escreveu Elisângela.

O cometário gerou polêmica nas redes sociais, porque internautas resgataram a relação conturbada da matriarca com a empreendedora Mani Rego, ex-namorada de Davi.

"Essa risadinha maquiavélica no final... tipo: feliz, provocando a ex, e que assim que confirmar será a próxima vítima", criticou uma internauta. "Para ela fazer inferno igual fazia na vida da outra", completou mais uma usuária do Instagram.

Veja fotos de Tamires Assis, nova affair de Davi Brito:

Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução