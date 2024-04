Reprodução/Globo Mani Reggo deixa de seguir Davi e recebe apoio de famosos





Após um longo desabafo neste sábado (20), Mani Reggo deixou de seguir o campeão do BBB 24 e retirou o status de 'esposa de Davi' da sua bio do Instagram. A ex-namorada do baiano ficou afastada das redes sociais em meio às polêmicas de seu relacionamento, que teria chegado ao fim. O novo milionário, no entanto, nega a separação .

Em uma carta aberta, Mani se mostrou decepcionada com Davi. "E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", lamentou. O casal estava junto há cerca de um ano e meio. A vendedora disse ainda que ficou sabendo da "mudança do status do relacionamento" por entrevistas.

Nos últimos dias, Davi deu declarações polêmicas de que os dois ainda estariam se conhecendo melhor. Além disso, os internautas notaram que o baiano a chamava de esposa enquanto esteve confinado e, fora do programa, se refere à ela como "namorada".

Após o desabafo de Mani, vários famosos demonstraram apoio à influenciadora, que está com mais de 4,4 milhões de seguidores no Instagram. Aliás, a publicação da carta aberta já está com mais de um milhão de curtidas. "Estamos com você. Força!", escreveu Gil do Vigor. "Um beijo imenso em você", disse Carolina Dieckmann.

"É sempre assim, movemos céus e terra por eles, e eles simplesmente não pensam sequer em nada do que foi combinado entre nós! Como eu disse né irmã, eu estou contigo por Mani e não por Davi!", escreveu Carmem Virginia. Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda , também desejou "forças" a Mani.