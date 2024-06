Reprodução TV Globo - 17.6.2024 Juan Paiva

No ar como João Pedro em “Renascer” , o ator Juan Paiva , de 26 anos, esteve no “Domingão com Huck” deste domingo (16) e explicou o motivo de continuar morando na favela mesmo após ter conquistado fama com a carreira de artista global.





“Com eles eu vivo até hoje. Eu moro no Vidigal por conta deles, por conta da minha família, dos meus amigos. É o lugar em que eu me sinto bem”, disse o intérprete, atribuindo a moradia na favela à proximidade com os familiares.





Além disso, Juan pontuou que a vontade em continuar morando na habitação popular para que a filha, Analice, de 9, tenha essa “vivência”. A garota é fruto da relação de quase 11 anos do ator com Luana Souza.





“Quero levar essa vivência para minha filha, de contato humano, de calor humano, para ela entender como funciona a vida. Ela já é uma pessoa privilegiada, não passou e não vai passar, se Deus quiser, pelas coisas que eu passei, mas eu quero que ela entenda como funciona a vida, o pé no chão, a base”, defendeu.





“A favela são muitas cores. Alegria. Assim como qualquer lugar, também tem o seu lado negativo. Virou um lugar estereotipado, mas as pessoas precisam vivenciar a favela, e a favela precisa ter mais atenção do sistema, para que a gente consiga se igualar”, acrescentou.





O artista frisou a necessidade de atenção que as favelas precisam. “A gente fala tanto de igualdade, acho que a gente precisa dar atenção. São pessoas, seres humanos guerreiros, que não fazem mal a ninguém e só querem um lugar ao sol”, finalizou.





Visto no horário nobre como João, um dos protagonistas de “Renascer”, Juan Paiva tem se destacado na televisão e no cinema nacional. “Nosso Sonho”, “Um Lugar ao Sol”, “Totalmente Demais” e “As Five” são algumas das obras do currículo dele.

