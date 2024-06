Reprodução Instagram Ana Maria Braga

Após Luciano Huck se mostrar contrário ao PL do aborto, chegou a vez de Ana Maria Braga criticar a proposta que quer criminalizar mulheres que abortem após 22 semanas de gestação nos casos permitidos por Lei . Na manhã desta segunda-feira (17), ela ainda teria, segundo internautas, alfinetado um ator da Globo.



“É fácil falar, né? Para entregar o filho para adoção, como eu escutei ontem. 'Entrega o filho para adoção'. Agora, eu queria saber se fosse filha de algum de vocês aí, que estão votando nesse projeto. Se fosse alguém da sua família. Sua prima, sua irmã. Se sua mulher fosse estuprada, e aí? Como é que ia fazer?”, criticou.



A frase “Entrega o filho para adoção” foi dita por Juliano Cazarré no último sábado (15), quando o ator veio a público apoiar a medida. Católico, o intérprete disse que “todo aborto é um assassinato de um inocente”.



Ana Maria Braga explicou ao público sobre o PL (Projeto de Lei) 1.904/2024. “A Câmara dos Deputados aprovou, com urgência, a votação de um projeto que você já deve ter ouvido falar, mas que a gente não pode ficar quieto, que equipara o aborto depois de 22 semanas de gravidez ao crime de homicídio. O Senado agendou para amanhã uma sessão para discutir esse projeto polêmico”, detalhou.



“Eu estou aqui hoje me colocando junto aos que ficaram indignados com esse completo absurdo. Isso, na verdade, é um retrocesso diante de todos os direitos conquistados a duras penas pelas mulheres, principalmente às adolescentes, às meninas em situação de vulnerabilidade social", acrescentou.



A apresentadora do matinal “Mais Você” se revoltou por conta da pena prevista no projeto. Isso porque o tempo de pena para as mulheres, caso o PL for aprovado , será maior que o tempo que o estuprador ficará preso caso seja detido.



“Uma gravidez, gente, causada por estupro. Se você nunca sofreu, eu nunca sofri, mas coloco no lugar de quem sofreu. É um trauma irrecuperável, irreparável, o resto da vida vai ficar. Não é fácil buscar caminhos. Toma tempo, né? Muitas vezes, no país que a gente vive, leva mais do que 22 semanas”, argumentou.

