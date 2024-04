Reprodução Instagram - 8.4.2024 Pitel e Giovanna Lima se reencontram após eliminações no 'BBB 24'

Após deixar o "Big Brother Brasil" com 75,35% dos vots, Giovanna Lima saiu do confinamento e encontrou na madrugada desta segunda-feira (8) uma das aliadas que esteve com ela ao decorrer da competição: Giovanna Pitel.







Lima e Pitel estão hospedadas no mesmo Hotel, no Rio de Janeiro. Por meio dos stories do Instagram, elas compartilharam o momento em que se reencontraram. As duas não se viam desde o último dia 2 deste mês, quando Giovanna Pitel foi eliminada.





"Nem acredito, amiga. Parece que fizeram o meu resgate", celebrou Giovanna, última eliminada do reality show apresentado por Tadeu Schmidt e dirigido por Boninho. "Fizeram um resgate da última gnomete de dentro daquela casa", rebateu Pitel.





Envolvimento amoroso de Giovanna Lima no "BBB 24", o cantor MC Bin Laden usou as redes sociais para demonstrar apoio à sister recém-eliminada. "Gi, pude conhecer a mulher incrível que você é e só tenho a agradecer. Agora, aproveita que saiu da xepa", brincou ele.





Durante o "Bate-Papo BBB", Lima relembrou a passagem dela no reality e também atribuiu a culpa do término a Bin Laden. De acordo com a nutricionista, o MC não conseguiu separar o jogo dos assuntos pessoas e por isso o romance teria chegado ao fim.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$ $ $ $ $ $