Reprodução/Globo Filha de ex-BBB Fernanda é 'contra' participação da mãe em A Fazenda: 'Lugar horrível'

A pequena Laura, filha da ex-BBB 24 Fernanda Bande, não aprovaria uma possível entrada da mãe no reality show "A Fazenda", da Record TV. A confeiteira conversava com os fãs por meio de uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, quando foi interrompida pela menina e recebeu uma resposta para lá de inusitada.

"Eu na Fazenda? Que loucura, imagina eu na Fazenda, gente...", disse Fernanda. Laura, então, acrescentou: "Claro que não! Mamãe não vai para Fazenda, lá é um lugar horrível".

Surpresa com a espontaneidade da filha, a ex-BBB a 'corrigiu': "Não fala assim. Não é um lugar horrível. É um lugar onde muitas pessoas bacanas também passam e fazem a mesma coisa que a mamãe fez. Só são lugares diferentes", explicou a mãe.

Em vídeo que circula pelas redes sociais, fãs de Fernanda ficaram divididos. "Laurinha tem toda a razão", disse uma internautas. "Excesso de sinceridade é ruim, nunca feche portas que podem lhe servir no futuro", comentou outro.

Fernanda responde internauta sobre fazer parte do elenco de "A Fazenda" e sua filha rebate:



"Claro que não! A mamãe não vai pra Fazenda, é um lugar horrível."



Gostariam de ver a loba em outro reality? 👀 pic.twitter.com/au5K3MB6du — Tracklist (@tracklist) April 22, 2024

