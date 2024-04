Reprodução Eliminada do BBB 24, Fernanda chora ao ver a evolução do filho autista

Eliminada do "BBB 24" no último domingo (31), Fernanda Bande caiu no choro ao assistir vídeos do filho Marcelo evoluindo com atividades de psicomotricidade. Ainda no confinamento, a confeiteira desabafou sobre os desafios de garantir tratamento para o herdeiro diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).

Nas redes sociais, viralizou o vídeo da ex-participante reagindo à evolução do garoto, que está recebendo atendimento de uma clínica especializada para pessoas autistas.

"Emocionante! 🥹 Gravamos para vocês a reação da Nanda ao ver imagens do Marcelo durante o tratamento de psicomotricidade. Como todos sabem, o maior objetivo dela era proporcionar o melhor para os filhos e já está colhendo todos esses frutos!", declarou a equipe da confeiteira.

Nos comentários, internautas se emocionaram com a alegria de Fernanda. "A reação dela é de uma mãe que estava em total desespero e agora tá chorando com alívio em saber que conseguiu o que buscava. O Celo vai ter todas as terapias e a Nanda vai aprender sobre o TEA, que é muito importante para ela compreender como tudo funciona, até pra ela mesma", apontou uma seguidora.

"Para uma mãe como a Fernanda, um tratamento para o filho vale mais do que 3 milhões! VOCÊ VENCEU, @nandabande", dedicou outra fã.

