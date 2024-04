Reprodução/Globo A ex-participante do BBB 24 comentou sobre uma possível participação em novelas

Fernanda Bande está desfrutando de inúmeras regalias após fazer sucesso com sua participação no BBB 24. A ex-participante do reality show da Globo abriu o jogo sobre a possibilidade de ser vista em novelas da emissora. Recentemente, boatos de que a confeiteira faria uma participação especial em Família é Tudo ganharam peso e ela não descarta a ideia de ampliar sua carreira profissional.

"Gabriel que está cuidando de tudo, eu vou ser bem sincera. Não sei de nada das coisas que estão surgindo. Meu e-mail não está nem no telefone novo ainda. Não sei o que está acontecendo. Gabriel que me fala. Acho que está rolando alguma coisa com novela", disse à revista Quem.

"Super aceito tudo o que vier. Me vejo nesse lugar. Sim, gosto desse mundo, do ambiente, de toda a dramaturgia. Eu amo TV. Amo cinema. Acho que combina muito comigo. Mas tenho a humildade de entender que preciso aprender. Me chama que eu vou. Com certeza, não tenha dúvidas", acrescentou.





Sobre sua carreira profissional como confeiteira, Fernanda Bande desabafou: "Quero continuar de alguma forma, porque eu estava muito muito mal quando comecei a fazer bolo. Estava num quadro depressivo bem profundo e comecei a ajudar outras pessoas. Minhas primeiras aulas foram, basicamente, com mamães no mesmo quadro que o meu (...) Elas estavam tão tristes e desesperadas com as próprias vidas. E lá elas se sentiam úteis, brincavam, faziam alguma coisa. Muitas usavam até do argumento de poder fazer alguma coisa com os filhos, um bolo, um doce, um biscoito (...) O final da aula era todo mundo chorando as suas pitangas. Criei um grande grupo de mamães dividindo problemas e fazendo algo novo juntas. Senti que era minha maior necessidade: poder ajudar outras pessoas"

"As aulas acabaram por causa da pandemia, não tinha mais nenhum real e tinha que vender. Para vender, tem que ter cliente e eu não tinha cliente - aí foi uma confusão (...) Quando dava aula, era sensacional. Quero ter minha parte de curso online, porque sou muito boa nisso. Despertou em mim algo muito grandioso e é um veículo que atende muitas mulheres também", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

