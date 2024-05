Reprodução Globo Maycon Cosmer

Primeiro eliminado do “Big Brother Brasil 2024”, Maycon Cosmer usou as redes sociais na última terça-feira (21) para comentar o fim de contrato dele e de outros ex-BBBs com a Globo. O influencer criticou a emissora, avaliou o encerramento contratual como “livramento” e disse que se sentiu como um “corno”.



“Eu recebi 300 matérias já falando sobre isto. Mas, eu estou feliz com esta ‘demissão’, com este livramento. Eles liberaram a gente para fazer propaganda. Estavam vendendo a gente por valores absurdos”, iniciou Cosmer , por meio dos stories do Instagram.



O ex-BBB afirmou ter se sentido como um “corno”, insinuando que não sabia do fim de contrato antes da informação vir à tona na imprensa. “Pessoal vai chegar no meu Instagram agora porque estão sabendo de coisas que eu não sabia. Sim, estou me sentindo um corno”, desabafou.



“Estou feliz por estar livre, mas, claro, que queria continuar trabalhando com eles”, admitiu Maycon. O influencer, no entanto, não descartou novas parcerias com a emissora e disse que as portas “sempre estarão abertas”.



Na última segunda-feira (20), 14 ex-participantes do reality global deixaram de ser contratados exclusivos da Globo. Agora, estão disponíveis para fecharem os próprios trabalhos publicitários sem a mediação da empresa, que tinha poder de vetar as propostas que chegavam.



A Globo antecipou o fim da parceria comercial com esses ex-BBBs. O previsto era que o contrato se encerrasse daqui a dois meses, mas o canal optou por liberá-los antes do prazo. É o caso de Luigi, Nizam, Giovanna Lima , Leidy, Pizane, Marcus, Maycon, Raquele, Thalyta, Deniziane , Michel, Lucas Buda e Juninho. As informações do encerramento contratual antecipado foram dadas no programa “A Tarde é sua”, da Rede TV!, na última terça-feira (21).

