Reprodução Instagram Eliana

A comunicadora Eliana , vista aos domingos no programa que leva o próprio nome no SBT, deve comandar a nova versão do extinto "Vídeo Show" , programa que cobria as bastidores da Globo, com destaque para competições entre a classe artística e erros de gravações em novelas.







As informações de que Eliana assumirá a reformulação da atração são da Coluna Play, do jornal "O Globo". Conhecida pela passagem nas principais emissoras do país, a loira atualmente pertence ao elenco de apresentadores do SBT, mas deixará o canal em junho.





"Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora", dizia o comunicado enviado à imprensa pela emissora de Silvio Santos em abril.





No comando das tardes de domingo do SBT, Eliana já conseguiu altos índices de audiência e, por vezes, chegou a superar concorrentes como a Record, emissora em que também já trabalhou entre os anos de 1998 e 2009. A ida da apresentadora à Globo era especulada desde a participação dela no "Criança Esperança" em 2023.

Eliana com o marido, Adriano Ricco, e os filhos, Arthur e Manuela em Miami, Flórida, nos EUA Reprodução/Instagram - 28.03.2024 Eliana com a filha, Manuela, em Miami, Flórida, nos EUA Reprodução/Instagram - 28.03.2024 Eliana com o marido, Adriano Ricco, e os filhos, Arthur e Manuela nos EUA Reprodução/Instagram - 28.03.2024 Eliana com o marido, Adriano Ricco, e os filhos, Arthur e Manuela no Réveillon de 2024 Reprodução/Instagram - 28.03.2024 Eliana com o marido, Adriano Ricco, e os filhos, Arthur e Manuela no Natal de 2023 Reprodução/Instagram - 28.03.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp