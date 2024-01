Estratégia errada

Sabendo que poderia ser indicado pela líder Deniziane, Maycon fez com que a casa votasse em Yasmin Brunet para que ela disputasse o apoio do público com ele. Entretanto, a estratégia do participante foi desconexa com a realidade, levando em consideração que a modelo é integrante do Camarote e possuí milhares de fãs. Após votar em Brunet, Maycon foi tentar consertar a relação.