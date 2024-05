Reprodução/Instagram Deniziane é vista em em clima de romance com rapaz em festa

A ex-BBB Deniziane Ferreira foi vista em clima de “pegação” com um rapaz, identificado como Rafael Gaudereto, em uma festa que rolou durante a madrugada desta quarta-feira (1). Nas imagens, a fisioterapeuta aparece em um grupo de amigos e da irmã gêmea, Deniziene.

Os vídeos da festa foram divulgados nas redes sociais delas e, em um dos registros, é possível ver a ex-BBB em clima de romance com Rafael, que está de camiseta branca.

Uma das amigas, que registrava tudo, se diverte ao perceber que o clima esquentou entre os dois: "Ela parou de beber! Esquece, galera!", grita ela.

Durante sua participação no reality show da TV Globo, Deniziane chegou a se envolver com Matteus, com quem terminou poucos dias antes de ser eliminada da atração em um paredão com Fernanda Bande.

Reprodução/Instagram Amigas registram momento em que o 'clima esquentou'

