Reprodução O merendeiro negou que guarda mágoas da modela

Nesta sexta-feira (12), Ana Maria Braga não esteve presente no primeiro Café com Eliminado do BBB 24, no Mais Você, e foi substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete. Maycon Cosmer foi questionado sobre uma suposta rivalidade com Yasmin Brunet e não poupou as palavras.



A atração matinal exibiu o momento em que o merendeiro pediu que Yasmin não lhe desse um abraço caso ele fosse eliminado. "Acho que a Yasmin foi sua grande rival nesse período, não foi?", questionou Battaglini.

"Uma percepção sua, Fabrício, desculpa, eu não vi dessa forma. E não tinha rivais, tinha futuros amigos, 24 possibilidades diferentes de amigos lá dentro, vi todos dessa forma. Eu criei uma rivalidade com o Davi, talvez, quando eu fui levar água a ele e ele verbalizou uma série de coisas para mim", disparou.





"Percepção minha e de muita gente. Não foi só minha não, viu, rapaz?", retrucou o repórter. "Entre o que eu falo e o que as pessoas entendem existe um oceano. Nesse oceano, cada um está num barco diferente", acrescentou Maycon.

"Não tenho como entrar na mente das pessoas e falar para elas o que exatamente eu já vi da vida para que elas entendam o que eu quero dizer sobre aquilo. É uma percepção que as pessoas têm do jogo", concluiu.

O cozinheiro também se defendeu das acusações de que teria sido capacitista com o atleta Vinicius Rodrigues. De acordo com ele, chamar a perna amputada de "cotinho" não foi pejorativo.

"Eu queria que todo mundo visse o programa que eu assisti. Não assistem 24 horas, a câmera não está 100% na gente. O Vinicius põe a situação do que aconteceu com a perna dele de uma forma muito leve, e ele é o primeiro ser humano a chamar a perna dele de 'cotinho'. Quem disse isso primeiro foi ele, não eu", esclareceu.

"Está sendo colocado de uma forma que não foi aquilo. Não percebi desconforto com o Vini, de forma nenhuma. Ele mesmo se zoa e brinca com essa situação. Eu e o Vini estávamos muito entrelaçados no game, eu estava sempre procurando ele para falar sobre jogo. Ele foi uma das únicas pessoas que, quando eu vi que vazou [o nome confirmado no BBB], queria ser aliado", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko