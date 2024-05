Reprodução Instagram - 18.5.2024 Maiara, Giovanna Lima e Beatriz Reis

Na última sexta-feira (18), algumas famosas decidiram renovar o bronzeado e curtir o dia ensolarado . É o caso da sertaneja Maiara e das ex-BBBs Giovanna Lima e Beatriz Reis . Com apostas ousadas em roupas de banho, como biquínis e maiôs, elas ganharam elogios dos internautas.







Beatriz Reis

A ex-participante do "Big Brother Brasil 2024" fez uma homenagem ao tempo em que esteve confinada no reality global. Ela recriou um look com bananas fakes que usou durante o programa apresentado por Tadeu Schmidt.

Reprodução/Instagram A ex-participante do BBB voltou a usar roupas de frutas





Maiara

De maiô cavado vermelho, a irmã de Maraisa resolveu curtir o sol de uma forma privada, em uma piscina. Desde que emagreceu, a cantora tem repercutido nas redes sociais em cliques na praia ou na piscina.

Reprodução Instagram - 18.5.2024 Maiara renova bronzeado em dia ensolarado na piscina





Giovanna Lima

A fisioterapeuta foi outra ex-BBB que ganhou elogios dos fãs após surgir de biquíni. Ao contrário de Beatriz, que fez um ensaio fotográfico, e de Maiara, que ficou em uma piscina, Giovanna foi à Praia da Barra, no Rio de Janeiro. O calor era de 37°C.

Reprodução Instagram - 18.5.2024 Giovanna Lima curte praia com biquíni preto





