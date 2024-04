Reprodução Instagram - 16.4.2024 Veja antes e depois do visual de Lucas Buda

O capoeirista e ex-BBB Lucas Henrique, popularmente conhecido como Buda , usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para compartilhar com os fãs a nova mudança de visual dele. O influenciador decidiu abandonar as madeixas longas.



Por meio de uma postagem feita nos stories do Instagram, Buda compartilhou que resolveu cortar os fios para grande final do “Big Brother Brasil 2024” , que acontece nesta noite, após a exibição de “Renascer” , remake da faixa das nove da Globo.



Os três finalistas da temporada são Matteus, Isabelle e Davi . Buda, inclusive, protagonizou vários embates com Isabelle e também com Davi. Ele foi o 19º eliminado da competição com 64,69% dos votos .



Quando deixou o reality, Lucas descobriu que o casamento dele com Camila Moura tinha chegado ao fim . A ex-esposa optou pelo divórcio depois de acompanhar as cantadas e investidas do então marido em outra participante, a sister Giovanna Pitel.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: