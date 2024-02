Reprodução/Globo - 02.02.2024 Noite no 'BBB 24' teve broncas da produção relacionadas a Wanessa e mais ameaças de Rodriguinho contra Davi





Uma liderança inédita foi estabelecida nesta quinta-feira (1), no "BBB 24". Fernanda ganhou a prova do líder e colocou Davi, Pitel, Rodriguinho, Giovanna, Raquele, Michel e MC Bin Laden para acompanhá-la no VIP. A divisão gerou atritos na madrugada desta sexta-feira (2), também marcada por broncas relacionada ao Big Fone e novas ameaças de Rodriguinho.





Do acampamento no Big Fone à bronca

Alvo dos brothers no último paredão, Davi decidiu passar a madrugada "acampando" próximo ao Big Fone. O telefone do reality vai tocar apenas no próximo domingo (4), no programa ao vivo, mas o motorista de aplicativo viu a possibilidade como uma maneira de se beneficiar na berlinda.





Isabelle tentou alertar o colega da decisão de não dormir e ficar no local durante a noite. "Hoje, acho que isso não vai tocar. Mas se você quiser fazer isso, tudo bem. Só que se você tiver sono ou fome, posso contribuir com você de estar aqui. Óbvio que tenho interesse, mas posso estar aqui também [pelo amigo]", disse.

A permanência do Pipoca ao lado do Big Fone seguiu dividindo opiniões na casa. MC Bin Laden avaliou que ele foi "estrategista" e que faria o mesmo, caso vivesse uma situação como a do brother no programa. Já Wanessa debochou da atitude: "Posso rir do Davi ali? Vou sentar ali só para irritar, do outro lado".

O funkeiro seguiu defendendo Davi enquanto a cantora e os respectivos aliados repetiram a postura do brother. Wanessa, Lucas Henrique e Yasmin Brunet colocaram cadeiras ao redor do telefone. A ação rendeu uma bronca da produção, que pediu para o grupo desobstruir o acesso ao Big Fone.

"Atenção. É proibido obstruir o acesso ao Big Fone com móveis e objetos", disse o Big Boss, enquanto Lucas apontava o "excesso" de cadeiras que eles colocaram no local. Rodriguinho, que estava no quarto no momento, achou que a bronca foi direcionada a Davi, quem ele tinha visto anteriormente em uma cadeira no local.

"Feio é ele sentar do lado do Big Fone", afirmou o cantor, após Pitel reprovar que o colega estava celebrando uma suposta bronca para o Pipoca.

Mais broncas e reclamações sobre VIP

O Big Fone não foi o único causador de broncas na madrugada. A produção também precisou alertar Wanessa mais uma vez na noite, quando ela tentou ver as fotos de Fernanda no quarto do líder.

Na Xepa, a cantora não pode entrar no espaço, então a líder abriu a porta e mostrou o porta-retrato com familiares. Pitel notou o alerta do Big Boss reprovando a situação e pedindo para fechar a porta, então cumpriu a decisão da produção.

Leidy Elin não gerou novas broncas na madrugada, mas reprovou a escolha de Fernanda no VIP. Ela, Isabelle, Alane, Beatriz, Deniziane, Isabelle, Juninho, Lucas Henrique, Marcus Vinicius, Matteus, Wanessa e Yasmin ficaram na Xepa da semana.

"Olha a incoerência, agora que lembrei do Sincerão. Quando falou Leidy e Isabelle, ela [escolheu] Leidy", criticou, relembrando que ela havia priorizado ela e Juninho na dinâmica, mas deixou os dois de fora do VIP.

Líder no monstro?



Leidy não foi a única a criticar Fernanda na madrugada. Alane se revoltou com a vitória da rival na prova do líder e foi aconselhada por Deniziane. "Égua. Como pode uma pessoa ruim ganhar?", reclamou a atriz. "Calma, amiga! Você tem que se importar que você é do bem", reagiu a fisioterapeuta.

Alane ainda prometeu colocar a líder no castigo do monstro, caso vença a prova da imunidade. A atriz já se viu como um possível alvo da rival no próximo paredão, após o barraco que protagonizaram , mas Fernanda já revelou ter planos de indicar Deniziane para a berlinda - apesar de continuar criticando a paraense.

Novas ameaças

Ainda madrugada, Rodriguinho voltou a fazer ameaças físicas contra Davi. O cantor recapitulou a briga do rival com MC Bin Laden e disse que, caso estivesse envolvido, "quebraria uma cadeira na cara dele".

Já ao falar da divisão de quartos, o Camarote voltou a ressaltar que não queria dormir no mesmo espaço do Pipoca. O artista disse que "sufocaria ele no edredom", caso o motorista de aplicativo ficasse no local.

Rodriguinho: “Com Bin e comigo lá dentro [do Quarto Gnomos], ele [Davi] vai dormir lá? Ele não é louco. A gente sufoca ele no edredom.”



Rodriguinho faz ameaças de agredir Davi desde o início do programa. Em 23 de janeiro, o cantor afirmou que ia "dar um boxe" e um "socão" no rival , após se incomodar com um posicionamento dele no Sincerão.

O motorista de aplicativo segue gerando incômodo do grupo do Camarote no reality show. Wanessa, por exemplo, seguiu criticando Davi na madrugada, mas teve uma conversa amigável com o brother pela manhã .

