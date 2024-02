Reprodução / TV Globo BBB 24: web resgata vídeo com termo 'calabreso' antes de fala de Davi

Após a grande discussão sobre o uso do termo 'calabreso' durante a briga de Davi com Lucas Henrique, no BBB 24, ter viralizado, os internautas encontraram um vídeo antigo do reality mostrando que a palavra já havia sido usada.

No primeiro paredão de Pitel, a sister aparece comemorando a volta da berlinda e em meios aos gritos dela, é possível escutar um brother dizendo "calma calabreso".





Nas redes sociais, os internautas ficaram na dúvida sobre qual brother teria falado o termo que virou polêmica, e também questionaram a falta de problematização no momento.

"Alguém já tinha falado isso na casa e não aconteceu nada", disse um usuário; "Simplesmente eles conhecem a gíria e estão fingindo que não só pra cair em cima do Davi", opinou outra.

Termo 'calabreso' gera confusão generalizada no BBB 24

Durante a festa desta madrugada, Davi e Lucas Henrique discutiram na sala. O baiano foi chamado de falso e mentiroso pelo rival e rebateu dizendo que ele era fofoqueiro. A discussão aumentou e, em determinado momento, Davi chamou Lucas de “Calabreso”.

Após a briga, alguns participantes do programa encararam o termo como gordofobia, porém as pegadinhas de Toninho Tornado em seus vídeos é chamar anônimos de apelidos que, em sua maioria, transformam palavras do gênero feminino em masculino, ou termos terminados em 'A'.

Entre os exemplos de apelidos que viralizaram estão "Iveto Sangalo", "dipirono", "mussarelo", "CNPJoto", entre outros.

