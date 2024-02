Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa tira satisfação com Davi sobre fofoca e rivais debatem

Após passar um tempo conversando sobre o brother com Alane e Beatriz, Wanessa Camargo chamou Davi para bater um papo sobre o jogo. A cantora questionou o motorista de aplicativo sobre o que é fofoca e eles acabaram comentando a briga entre ele, MC Bin Laden e Lucas Henrique. Davi reclamou do fato do professor ter levado o assunto para o funkeiro ao invés de resolver com ele.

"Vai gerando fofoca, conversa, disse me disse com meu nome e eu não gosto", opinou o motorista. "Se você chegar para mim e falar: 'Davi, voto em você'. Eu vou resolver com você na hora. Se aquilo me incomodou e eu não falar na hora, é um direito meu", complementou. Para ele, o BBB "é um jogo de palavra" e é preciso conversar. "Uma palavra aqui pode ser um tiro lá fora. Pode te aumentar ou diminuir", disse. "Pode ter certeza", respondeu Wanessa.

A artista continua e assume que foi ela que falou o nome do brother, portanto, ele deveria ter chamado ela para conversar. "É incoerente. Era um assunto meu, se você pede para ele resposta, quem estava falando seu nome fui eu. O nome foi falado por mim", contou.

Mais tarde, ainda conversando com Wanessa, Davi tentou explicar sobre o conselho que deu a Yasmin. "Às vezes a gente quer dar uma ajuda e é interpretado para as pessoas de uma forma diferente", justificou.

"Uma coisa existe interpretação, outra existe fato. Eu estou te dizendo do fundo do meu coração, com todo respeito, porque eu também não sou dona da razão: você errou! Você colocou Yasmin e me colocou numa situação de angustia, dúvida, questionamento aqui dentro ruim sem poder fazer isso", rebateu a filha de Zezé di Camargo. "Eu estou te dizendo: de boas intenções o inferno está cheio", completou.

🚨Davi resumindo pra Wanessa o que a galera dela faz ali dentro #BBB24 pic.twitter.com/75WTiBvSnx — Fábio Parpinelli (@fabinhotv) February 2, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente