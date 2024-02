Reprodução/Globo BBB 24: comemoração de Beatriz acerta tapa em Wanessa Camargo; assista

Nesta quinta-feira (1) aconteceu a sétima prova do líder no BBB 24 e uma cena de Beatriz e Wanessa Camargo deu o que falar nas redes sociais.

Enquanto a vendedora comemorava mais uma dinâmica no reality, ela acabou acertando a cantora com o braço durante um giro.





Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a cena. "As camadas desse vídeo, a Fernanda segurando o pacote de salsinha e falando que ela tem valor e a Bia batendo na cabeça da Wanessa. Isso é arte", brincou um; "A Bia sem querer dando um tabefe na cabeça da Wanessa", comentou outra; "Rachando com o peteleco que a Wanessa levou da Bia", declarou uma terceira.

rachando com o peteleco que a wanessa levou da bia kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #BBB24 pic.twitter.com/xxbNlCHz1Z — zoe waraha.༉ (@zoewaraha) February 2, 2024





Veja como foi a dinâmica da prova do líder

A sétima prova do líder coroou Fernanda. Nesta quinta-feira (1), os participantes do BBB 24 passaram por mais uma dinâmica para definir a divisão da casa.

Os participantes foram divididos em baterias para a primeira etapa. Nela, eles precisavam seguir uma receita e montar um cachorro-quente. Aquele que completasse primeiro, com todas as peças encaixadas, avançava de fase.

Fernanda foi a primeira classificada da prova, seguida por Wanessa Camargo e Beatriz.

Na segunda etapa, as sisters precisavam escolher entre as seis geladeiras e descobrir qual delas continha a embalagem da salsinha do patrocinador.

Fernanda foi certeira ao escolher a geladeira 4 na primeira tentativa.

