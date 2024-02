Reprodução/Globo BBB 24

A sétima prova do líder coroou Fernanda. Nesta quinta-feira (1), os participantes do BBB 24 passaram por mais uma dinâmica para definir a divisão da casa.

Mais uma vez, o veto do líder para a prova foi cancelado, já Giovanna passou por um novo atendimento médico e foi proibida de participar.





Na dinâmica, os participantes foram divididos em baterias para a primeira etapa. Nela, eles precisavam seguir uma receita e montar um cachorro-quente. Aquele que completasse primeiro, com todas as peças encaixadas, avançava de fase.

Fernanda foi a primeira classificada da prova, seguida por Wanessa Camargo e Beatriz.

👑 Prova Do Líder #BBB24



Fernanda está classificada para a fase final #RedeBBB pic.twitter.com/VjXJ50TuZC — Big Brother Brasil (@bbb) February 2, 2024





👑 Prova Do Líder #BBB24



Wanessa está classificada para a fase final #RedeBBB pic.twitter.com/Ukd9LDCvJG — Big Brother Brasil (@bbb) February 2, 2024





👑 Prova Do Líder #BBB24



Beatriz está classificada para a fase final #RedeBBB pic.twitter.com/Cz30Hli0AP — Big Brother Brasil (@bbb) February 2, 2024









Na segunda etapa, as sisters precisavam escolher entre as seis geladeiras e descobrir qual delas continha a embalagem da salsinha do patrocinador.

Fernanda foi certeira ao escolher a geladeira 4 na primeira tentativa.





VIP

A nova líder completou o seu VIP com Rodriguinho, Pitel, Giovanna, Raquele, Michel e Bin Laden. Além desses sete participantes, Davi também está no grupo após ganhar uma ação do patrocinador.

👑 VIP da Líder Fernanda:

Rodriguinho

Pitel

Giovanna

Raquele

Michel

Mc Bin Laden #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/3MRTRDIvdL — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2024





