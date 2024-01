Davi X Vinicius

Após incomodar o Camarote no Sincerão, Davi teve um embate direto com um dos famosos, Vinicius. O atleta foi um dos que reclamou da fala do Pipoca sobre as celebridades e os dois decidiram conversar após a dinâmica. O motorista de aplicativo chamou o brother de "cobra" no bate-papo, que escalou para uma briga. "Você é uma pessoa que não dá para se confiar", pontuou.