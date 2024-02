Reprodução/Globo BBB 24: Rodriguinho revela quanto gasta por mês para estar no reality

Nesta quinta-feira (1), Rodriguinho abriu o jogo sobre a sua situação financeira fora do BBB 24. O cantor afirmou que gasta R$200 mil por mês para estar no reality da Globo.

Em conversa na academia com Fernanda e Pitel, o brother comentou sobre os gastos do seu cartão de crédito.





"Você estava me falando de cartão. Que seu cartão tá 15 mil", disse o cantor.

Após a sister contar que entrou no programa devendo, ele falou os próprios gastos. "Você veio devendo, 15 mil que você ganhou, você paga seu cartão. Eu, pra tá aqui, gasto 200 por mês, sem ganhar nada. Hoje é dia 1º, dia 10, tenho que pagar 200. Entendeu?".

"Tô perdendo também, proporcionalmente a você", completou Rodriguinho

O Camarote ainda ressaltou o seu merecimento em ganhar o prêmio do reality. "Quando uma pessoa fala pra mim, 'ele não merece ganhar', gente, eu tô pagando pra tá aqui", afirmou.

