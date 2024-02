Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa compara profissão com a de Davi: ‘Ele não tem’

Mais uma madrugada se passou na casa mais vigiada do Brasil e Wanessa Camargo continua falando de Davi, desta vez com Alane e Beatriz. A artista afirmou que não conseguia olhar para a cara do baiano pois estava brava e que a conversa dele com Yasmin sobre carreiras também a afetou.

A cantora disse que a carreira é o "ganha-pão" dela, diferente de Davi que "não tem" a mesma profissão que outros participantes.

"Eu achei ele bem doido de falar essas coisas", opinou. "A carreira da menina, uma coisa não tem nada a ver com a outra", complementou a vendedora do Brás.

"Bateu em mim porque, se nela bateu, bateu em mim. É como se falasse para mim, porque eu também tenho uma carreira, eu também posso ser cancelada. É meu ganha-pão e eu estou junto. Porque se ela está cancelada, eu também estou, automaticamente", explicou Wanessa.

Alane opina que os pipocas não tem muito a perder caso sejam cancelados e a filha de Zezé di Camargo continua: "Quanto mais alto, maior o tombo. Quando você tem 4 milhões de seguidores, uma carreira de 23 anos, uma base de fãs, é teu ganha-pão, a coisa é muito mais séria. Tem outras pessoas aqui que têm outras profissões. Ele não tem".

Mais cedo, Wanessa já tinha criticado Davi durante um papo com as sisters. A cantora disse que antes achava o brother apenas "manipulador": "Eu acho que pode não ser só isso. Comportamento infantil, desesperado".

Ela contou que a visão sobre o baiano mudou ao ver ele esperando o Big Fone tocar. "Vi uma pessoa desesperada. Agora encaixa menos com o que achei que era porque eu reconheci algumas coisas, e mais como pessoa que no desespero atropela as coisas e comete erros", complementou.

