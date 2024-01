Reprodução/Globo BBB 24: Fernanda e Alane brigam feio e são separadas aos gritos; assista

O clima ficou muito tenso na tarde desta quarta-feira (31) no BBB 24. Alane e Fernanda brigaram feio na casa e precisaram se separadas pelos participantes.

A treta começou na academia quando Nanda comentou uma fala de Alane ao vivo no 'Sincerão', relembrando o desentendimento entre elas sobre um voto de Nanda em Alane. "Quem pediu perdão pra você? Não houve pauta para um perdão", disse ela.





"Eu falei: 'Eu te perdoo, mesmo sem você ter me pedido'. Se você acha que foi cena, desculpa. Não foi cena. Não é nem desculpa, sou eu, é meu jeito. Se tu não te arrepende de ter mentido pra uma pessoa, é um problema teu. Eu estava na intenção de apaziguar as coisas. Se você não se arrepende, eu não tenho que dizer que lhe perdoo", explicou a atriz.





Banhadas na ironia, as sisters iniciaram ataques sobre o jeito uma da outra. "Você não precisa vestir essa roupinha de fru-fru, amor", disse Fernanda.

Após a rival dizer que não estava arrependida do que fez, Alane rebateu. "Se eu te incomodo, boa noite Brasil, esse é meu jeito".

Foi então que o clima esquentou, quando Fernanda falou que o corpo da dançarina estava "molinho", completando que ela precisava malhar na academia o quanto "malha a língua".

"Você tá falando do meu corpo? Você não tem o mínimo direito de julgar o corpo alheio", disse Alane. Indignada, ela completou: "Não vou bater palma pra palhaça".

A briga continuou na área externa, onde os brothers se aproximaram para tentar acalmar o ânimo das duas.

