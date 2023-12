Reprodução/TV Record - 17.12.2023 Eliminados no Hora do Faro

Neste domingo (17), o programa "Hora do Faro" promoveu um encontro entre os ex-participantes de "A Fazenda 15". A sabatina, conduzida pelos jornalistas Chico Barney, Keila Jimenez e Felipeh Campos, revelou bastidores, emoções e conflitos que marcaram as trajetórias dos participantes no reality show.

Cezar Black, que foi eliminado recentemente, compartilhou momentos cruciais de sua participação. Ele falou sobre a relação conturbada com Lucas Souza e expressou decepção com antigos aliados como Shay e Márcia Fu . Cezar disse que gostaria de reencontrar Lucas fora do programa para pedir perdão. "Para poder tem a oportunidade pessoalmente, que infelizmente eu não consegui dentro do jogo", afirmou.

Dentro da casa, Cezar e Lucas tiveram uma discussão acalorada. Após o confronto, Lucas, ex-namorado de Jojo Todynho, tocou o sino e desistiu do programa . Em um momento emocionante do programa, Kally surpreendeu Cezar e apareceu no palco para reencontrar o ex-peão, dando-lhe um abraço apertado. Cezar, emocionado, se declarou para a cantora.

Radamés Furlan , também eliminado, compartilhou sua perspectiva sobre a dinâmica do jogo. Ele criticou estratégias de vitimização e identificou "VTzeiros" entre os colegas. "Eu não tinha estratégia. Têm pessoas lá dentro que entraram para se fazer de vítima e se mostrar naquela posição de isolado. Têm pessoas que estão fazendo VT o tempo todo, então, elas gostam de aparecer para o público", contou.

Rodrigo Faro questionou quem são os VTzeiros e Radamés respondeu. "A Jaque é demais, muito. A Márcia no meio do programa começou a ser também. De verdade, eu não vejo uma pessoa na rua falando com o pavão o dia inteiro, com a vaca, com o cavalo", afirmou.

Radamés também falou sobre sua relação com o grupo do Paiol, dizendo que poderia ter se posicionado mais em relação a Cezar.

Cezar e Radamés participaram de uma dinâmica que envolvia a identificação de uma música, mas uma falha custou-lhes um prêmio extra de R$ 5 mil do programa.

Nadja Pessoa , eliminada no último sábado (16), trouxe seu característico deboche à entrevista. Ela destacou sua satisfação por ter saído "pela porta da frente".

"Eu acho engraçado! Eu coloco meu deboche pra jogo, tô nem aí.. O importante é o que eu vivi lá dentro, a oportunidade que a Record me deu em poder voltar a uma Fazenda tão importante e sair pela porta da frente. Nem sempre o vencedor é o vencedor!", disse ela ao ver as imagens.

Questionada por Barney se era vitimista no jogo, Nadja negou e disse que é uma pessoa estranha. "Eu me considero uma pessoa meio estranha mesmo, meio esquisitinha. Não era estratégia. Eu entrei em ‘A Fazenda 15’ para me jogar mesmo, com as minhas emoções", revelou.

Ela continuou explicando: "Mas eu sou uma pessoa muito observadora, e eu observava as pessoas muito 'é plaquinha pra lá, é voto pra cá', e eu não conseguia separar os meus sentimentos do jogo. Eu me doava tanto, que não conseguia separar, como todos da casa, o jogo do sentimento. Durante o dia eu pensava 'essa pessoa votou em mim, essa pessoa me acha isso, me acha aquilo' e eu ficava com isso dentro de mim.”

Shay teve a oportunidade de responder às críticas de Cezar, que não poupou palavras ao descrever a personalidade difícil do ex-colega e lamentou ter sido considerado uma decepção por ele. O ex-peão disse que Cezar tem personalidade difícil e que acha que está sempre certo. "Ele é dono da razão", disparou.