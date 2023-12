Reprodução Cezar Black reencontra Kally





Cezar Black e Kally Fonseca finalmente se entenderam. Após a formação conturbada do casal em "A Fazenda 15", os dois conversaram com calma, na noite desta sexta-feira (15), após as gravações na Record, e seguem juntos.



Fontes ligadas à coluna garantem que Black é só felicidade com o acerto de contas com a cantora da Cavaleiros do Forró. A felicidade foi tanta que os dois passaram a noite juntinhos em um hotel.

O anúncio do namoro oficial será questão de tempo. A história dos pombinhos começou repleta de polêmicas em "A Fazenda 15", pois Kally se apaixonou por Black enquanto tinha um relacionamento fora do confinamento. A cantora terminou a relação através de uma live de um patrocinador do programa e avisou a Black, que também se entregou ao romance no reality.





“Eu me apaixonei por ela. Depois que comecei a me relacionar com a Kally, ficou, praticamente, eu e ela o tempo inteiro juntos. Eu até parei de pensar em jogo, falei várias vezes que mudei, completamente, minha forma de ver o jogo”, disse Black, ao ser eliminado.

Minutos após a eliminação, o ex-peão se assustou com alguns vídeos de Kally sobre o casal, mas tudo se acertou. Vale lembrar que a coluna deu com exclusividade a entrada de Kally Fonseca em "A Fazenda 15".