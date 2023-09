'A Fazenda 15': Shay cansa público ao usar edição anterior como muleta

Tenta evitar erros do passado, até demais

Após as críticas da edição passada, Shay tenta sempre buscar a paz nas discussões de "A Fazenda 15". Vale lembrar que ele brigava bastante em "A Fazenda 14" e foi expulso por agressão, por isso a postura parece um tanto forçada e incomoda o público. "QUE??? 'Vamos brigar com classe, com argumentos, com educação!', diz o Shay que foi expulso por agressão na A Fazenda 14...", questionou uma internauta sobre um fala do peão na dinâmica do último domingo (24).