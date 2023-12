Reprodução/Record/Instagram - 12.12.2023 Márcia Fu viralizou cantando música de Tetê Espíndola em 'A Fazenda 15'





Márcia Fu levou de volta às paradas musicais uma música de 1985, "Escrito nas Estrelas". A faixa de Tetê Espíndola alcançou o topo da "Viral 50 - Brasil", seleção do Spotify que traz canções que viralizaram no país. O sucesso acontece após a ex-jogadora de vôlei viralizar ao cantar a música em "A Fazenda 15".





Márcia cantou a faixa ao lado de outros colegas do reality show, que faziam a parte instrumental da canção. O vídeo do momento dominou a web e entrou para a lista de memes da peoa no programa. Tetê reagiu ao feito com muitas postagens mencionando Fu e o episódio nas redes sociais.





"Nas estrelas! Blackdorf e Carlos Rennó são os compositores desse delicioso clássico da minha trajetória. Convido a todos a ouvirem minha discografia nas plataformas digitais, vou adorar", escreveu a cantora, quando a música entrou no Top 3.



Ao descobrir que "Escrito nas Estrelas" liderava a parada musical, Espíndola compartilhou uma publicação em conjunto com o perfil de Márcia. "O topo da parada veio! [...] A artista teve um enorme salto no seu número de ouvintes mensais, indo de 70 mil para mais de 218 mil perfis conectados", afirmou o post, que também informou o lançamento de uma nova versão da canção de Tetê.





Vale lembrar que o sucesso de "Escrito nas Estrelas" neste ano também se deve à Lauana Prado, cantora que regravou a música em um compilado com outras faixas, "Me Leva Pra Casa" e "Saudade". Em um show no início de dezembro, a artista dedicou a canção à Fu e declarou torcida para a ex-atleta no reality show.



🚨VEJA: A cantora Luana Prado dedicou a música “Escrito nas Estrelas” para Márcia Fu e declarou torcida para a peoa. pic.twitter.com/H2jX5cOOV9 — Central Reality (@centralreality) December 4, 2023





