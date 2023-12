Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Márcia Fu e Jaque trocam farpas: 'Patada sem necessidade'

Márcia Fu e Jaquelline trocaram alfinetadas após uma atividade com os participantes de A Fazenda 15.

No quarto, a ex-jogadora de vôlei questionou: "Que foi, Jaquelline, que tá com essa cara?".





"Nada, tô falando com ele [André], Você lá na prova, falando porque tão falando igual o Flash...", respondeu a ex-BBB.

Márcia se explicou: "Só falei que você estava parecendo o Flash. Nem deu o resultado, já estava falando. Eu hein, só estranhei. Se foi The Flash, ganharam".

"Primeiro, quem falou que foi Flash foi você. Não fui. Eu não estava nem falando com você. Eu perguntei pros meninos. [...] Tem hora que você é ignorante né, tem que prestar atenção!", disse Jaque.

"É, ignorante! [...] Achei que você estava falando comigo. A gente vai se estressar por causa de prova, era só o que faltava! [...] Não foi por mal. Achei que você tivesse falado comigo", comentou Márcia.

Jaque então rebateu a peoa. "Tem hora que você manda patada sem necessidade".

"Não foi na maldade", justificou Márcia. "Eu sei", explicou a influenciadora.

