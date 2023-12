Reprodução/Instagram - 17.12.2023 Vittor Fernando e Zé Felipe

O cantor Zé Felipe se viu no centro de mais uma polêmica neste domingo (17). A situação começou quando o influenciador Vittor Fernando expressou sua opinião criticando as celebridades que promovem jogos de azar nas redes sociais.

Vittor fez referência a uma reportagem do programa “Fantástico” que expôs essa prática e destacou como muitas pessoas estão sofrendo perdas financeiras devido a essas apostas. Embora ele não tenha mencionado explicitamente Zé Felipe e Virgínia Fonseca, web apontou indireta por insinuar que estava se referindo à influenciadora ao dizer: “Toda honra e toda glória a Deus pelo meu novo carro de milhões de reais que eu conquistei enganando as pessoas”.

Internautas entenderam que ele satirizou um post recente do casal, que falava sobre a mais recente aquisição da família: um veículo avaliado em cerca de R$ 2 milhões . “Mais uma conquista da nossa família!! Toda honra e glória a Deus”, publicaram ambos ao compartilhar as fotos do Cadillac Escalade.

ASSISTA: Vídeo em que Vittor Fernando fala sobre o enriquecimento da Virgínia. pic.twitter.com/iI1dsyNMDh — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) December 17, 2023

“Fico observando alguns influenciadores que fazem e ainda ficam comprando coisas milionárias, tipo carros de milhões e colocam ‘toda honra e glória a Deus, amém, Deus, obrigado Deus’. Que Deus? Se tem uma coisa que Deus não apoia é enganar os outros para enriquecer e ainda ostentar. Tenho para mim que nada compra uma consciência tranquila”, declarou Vittor completando seu posicionamento.

Zé Felipe xinga Vittor Fernando

Ao se deparar com as críticas de Vittor Fernando, Zé Felipe reagiu xingando o influenciador: “Quem é esse arrombado. Vai tomar no c* dele. Fdp do c@r*lho”, disparou o cantor.

Pouco depois, Vittor fez uma nova postagem: “Tá vendo o que eu falo sobre consciência tranquila? Eu nem citei nomes e já estão se doendo por aí”, escreveu.

Nos stories, Zé Felipe explicou os xingamentos. "Vocês já perceberam que eu nunca xinguei ninguém à toa? É sempre alguém que fala alguma merda, alguma bosta e aí eu vou e xingo. Aí tem gente: 'nossa, só sabe xingar, cadê a classe?'. E faz o quê? Manda flores, bombons pra quem fala merda? A gente tá quieto, aí vem gente falar merda do tamanho do mundo, inventa coisa e aí não pode rebater não, tem que ficar quieto. Tem que apanhar calado? Não, tudo tem limite", disse o cantor.

ta vendo o q eu falo sobre consciência tranquila? eu nem citei nomes e já tão se doendo por aí — Vittor Fernando (@vittorfernando) December 17, 2023

Vários jogos de azar estão sob investigação, como o “Jogo do Tigre”, pois fazem parte de um esquema ilegal de apostas que tem causado prejuízos financeiros a muitas pessoas. A reportagem do “Fantástico” destacou o comportamento de celebridades que “influenciam” os seguidores, mostrando recompensas em dinheiro e itens de luxo, que, na verdade, seriam promessas falsas.