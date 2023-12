Reprodução/Record TV/Divulgação 'A Fazenda 15': Nadja e Shay são os eliminados da 13ª roça





Neste sábado (16), os peões eliminados na 13ª roça do reality show 'A Fazenda', em sua 15ª edição, foram Nadja Pessoa e Shayan, com 8,07% e 6,89% dos votos, respectivamente. Os roceiros caíram na berlinda após perderem a Prova Especial , e não receberam votos o suficiente para se manter no reality, perdendo a chance de levar o grande prêmio.

Agora, apenas seis peões seguem até a próxima eliminação dupla, que ocorre na terça-feira (19). São eles: André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Márcia Fu, WL Guimarães, Tonzão Chagas e Lily Nobre.





Na reta final do reality, o calendário seguirá da seguinte forma:

Neste domingo (17), a edição mostrará a convivência dos seis peões e como foi a repercussão da eliminação dupla. Na próxima segunda-feira (18), os seis participantes que restaram se reunirão para um acerto de contas, com prêmios em jogo. Os peões que ainda estão na competição serão automaticamente colocados em uma eliminação especial, e o público terá a oportunidade de votar e escolher quatro deles para serem os finalistas da temporada.

Já na terça-feira (19), ocorre a última eliminação dupla, e haverá a definição do quarteto de finalistas. Na quarta (20), haverá uma Festa Final com a participação de todos os peões da temporada. Neste dia, será aberta a votação para o público escolher entre os quatro finalistas quem deve levar o prêmio final da temporada.

Por fim, quinta-feira (21), ocorrerá a Grande Final com a participação de todos os peões da temporada. O público decidirá quem merece levar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Lucas Souza, que desistiu do programa, e Rachel Sheherazade, expulsa, deverão participar de todas as atividades da final .