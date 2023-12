Reprodução/Instagram - 17.12.2023 Carlinhos Maia

O influenciador digital Carlinhos Maia se pronunciou sobre a polêmica envolvendo a divulgação de jogos de apostas. Em uma declaração que gerou repercussão, ele defendeu que a decisão final sempre cabe ao indivíduo.

"Se eu disser pule do penhasco, você vai pular? Não! Você joga porque quer!", afirmou Carlinhos, destacando que, apesar de sua influência, a responsabilidade da ação recai sobre quem decide participar dos jogos de azar.

“Se você não tem cabeça, não jogue. Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba. O mundo… as pessoas, sempre vão estar influenciado você para alguma coisa”, defendeu ele completando: “Eu divulgo, mas nunca joguei.”

Carlinhos Maia sobre a divulgação de Casa de Apostas:



“Se eu disser pule do penhasco, você vai pular? Não! (…) Você joga por que você quer!” pic.twitter.com/15eUNP9b52 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 17, 2023

A declaração de Carlinhos Maia surge em meio a um debate crescente sobre o papel dos influenciadores digitais na promoção de apps de aposta s e os possíveis impactos negativos que isso pode ter em seus seguidores, que podem perder muito dinheiro. A discussão continua aberta, mas a posição dele é clara: a responsabilidade final é do indivíduo.

Mais recentemente, a influenciadora Viih Tube , que também divulgava jogos do gênero, finalizou um contrato com a Blaze, e web desconfia que ela só tomou a decisão após perceber que o esquema estava sendo visto negativamente. Neste domingo (17), o "Fantástico", exibirá uma reportagem sobre o esquema ilegal.

À época, ela foi criticada por internautas por uma publicidade enganosa, onde ela fingia estar ganhando em tempo real enquanto o telefone reproduzia um vídeo com as movimentações do jogo, previamente gravadas e editadas . Além disso, recebeu vários feedbacks negativos após o caso, mas só recentemente finalizou a parceria.

A prática de jogos de azar é ilegal no Brasil, com exceção dos jogos organizados pelo Estado por meio de lotéricas.