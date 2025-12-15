Band SBT bate martelo e define se exibirá Especial com Zezé Di Camargo

O SBT informou ao iG, nesta segunda-feira (15), que a cúpula da emissora"decidiu não colocar no ar", por ora, o Especial de Natal gravado por Zezé Di Camargo. A decisão ocorreu após críticas do cantor à inauguração do SBT News.

O pedido do cantor já havia sido comentado anteriormente pelo colunista do iG, James Ackel, Zezé Di Camargo manifestou desconforto com o evento de lançamento do SBT News. O cantor pediu que o especial não fosse exibido após a participação do presidente Lula na inauguração do canal.

A decisão foi tomada após uma sequência de reuniões internas ao longo do dia. Inicialmente, a direção avaliou manter a exibição do programa, em respeito ao público e aos anunciantes, com previsão de ir ao ar após o “Programa do Ratinho”.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, a emissora teria posto uma condição para que o Especial fosse ao ar: uma retratação pública de Zezé Di Camargo sobre o ocorrido, principalmente em relação as falar direcionadas as filhas de Silvio Santos. Entretanto, quando questionados pelo iG Gente sobre a informação, a assessoria respondeu apenas: "A cúpula decidiu não colocar no ar".

Carta aberta do SBT

Em meio à controvérsia, o SBT enviou ao iG Gente uma carta aberta assinada por Daniela Abravanel Beyruti, presidente da emissora. No texto, ela afirma que críticas surgiram antes da apresentação da proposta editorial do novo canal. “Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News”, diz a carta.

Daniela destacou que a iniciativa busca combater a falta de diálogo. “Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto”, escreveu.

A presidente também citou pesquisas internacionais para defender a credibilidade do jornalismo do SBT. “Nos últimos cinco anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como o jornalismo de maior confiança e credibilidade”, afirmou.

No texto, Daniela falou o compromisso editorial da emissora. “Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los”, declarou. Ela ainda lamentou julgamentos prévios ao lançamento do projeto. “Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo”.

A carta conclui com um convite ao público. “Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado”, escreveu Daniela. “A todos os que têm dúvidas ou receios, faço um convite: assistam ao SBT News”.

Críticas de Zezé Di Camargo

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Zezé Di Camargo comentou o evento de inauguração do SBT News e citou divergências ideológicas. “Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento”, afirmou.

Na mesma gravação, o cantor pediu a retirada do especial da programação. “Se puderem fazer um favor para mim, tirem meu especial do ar”, disse. “Para mim não faz sentido colocar esse especial no ar”. O Especial de Natal do SBT estava previsto para o dia 17 de dezembro.