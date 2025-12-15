Instagram Filho de Rob Reiner é preso nos EUA suspeito de matar os pais

Nick Reiner, de 32 anos, filho do diretor Rob Reiner e da atriz e fotógrafa Michelle Singer Reiner, foi preso nesta segunda-feira (15), em Los Angeles. A polícia dos Estados Unidos aponta Nick como principal suspeito de matar o pai e a mãe, encontrados mortos dentro da casa da família. A fiança foi fixada em US$ 4 milhões (cerca de R$ 21 milhões).

A prisão foi revelada inicialmente pelo site TMZ, que informou que a Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) colocou Nick sob custódia após diligências realizadas ao longo do dia.

Rob Reiner, de 78 anos, e Michelle Singer Reiner, de 68, foram encontrados sem vida no domingo (14). Bombeiros e policiais foram acionados, mas o casal já estava morto quando as equipes chegaram ao local. O caso é tratado como homicídio duplo.

As autoridades ainda não divulgaram a motivação do crime nem apresentaram formalmente as acusações. O LAPD informou que a investigação segue em andamento e que novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias.

Segundo o TMZ, Rob Reiner e Michelle Singer foram encontrados com ferimentos provocados por arma branca dentro da residência em Brentwood, bairro nobre de Los Angeles. A polícia confirmou que as lesões eram compatíveis com golpes de faca.

De acordo com o site, uma das filhas do casal encontrou os pais mortos e relatou aos policiais que um membro da família “deve ser considerada suspeita” e que é “perigosa”. A identidade da pessoa citada não foi divulgada pelas autoridades.

Os bombeiros foram acionados por volta das 15h30, no horário local. Áudios da central de atendimento indicam que as equipes pediram reforço antes mesmo da confirmação oficial das mortes.

Quem é Nick Reiner

Nick Reiner é um dos três filhos de Rob Reiner, cineasta conhecido por filmes como “Harry e Sally: Feitos um para o Outro”, “Conta Comigo” e “Questão de Honra”.

A trajetória pessoal de Nick já havia chamado atenção anos antes do crime. Aos 15 anos, ele passou pela primeira internação para tratar dependência química. Até 2016, Nick somou 17 internações em clínicas de reabilitação. Em entrevista à revista People, relatou histórico de vício e recaídas. Pai e filho trabalharam juntos no filme “Being Charlie”(2015), dirigido por Rob Reiner e coescrito por Nick. A produção retrata conflitos familiares e experiências com reabilitação, inspiradas na vivência do próprio Nick.